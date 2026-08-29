¡Carlos Prates afirma haber encontrado el punto débil de Islam Makhachev!

Una nueva y aterradora rivalidad se está gestando en la división de peso wélter de la UFC. El peligroso noqueador brasileño Carlos Prates analizó en detalle la pelea por el título entre el actual campeón Islam Makhachev e Ian Machado Garry, revelando que tiene un plan para derrotar a la estrella rusa.

En una entrevista exhaustiva con su compatriota Gilbert Burns, Prates declaró que, tras estudiar el estilo defensivo de Garry, está totalmente convencido de que es posible neutralizar la presión de Makhachev en el suelo y contra la reja.

« Al ver la defensa de Garry, mi confianza se duplicó »

Carlos Prates detalló los aspectos tácticos que observó durante el combate:

Aumento de confianza: « Para ser honesto, después de ver este enfrentamiento, mi confianza aumentó aún más. Teniendo en cuenta lo que vi y el tiempo que tengo para una preparación completa, realmente creo que puedo vencerlo;

Defensa contra la reja: Vi cómo Ian se defendía en ciertas posiciones. Es exactamente lo que hago cuando me apoyo contra la reja. Incluso he usado ese estilo de defensa en sparrings contra el propio Ian;

Ventaja de altura y envergadura: Machado es bastante alto, por lo que a Makhachev le resultó muy difícil tomarle la espalda y establecer control con las piernas. En ese momento, me dije que podía adaptarme fácilmente a esa situación. Creo que este tipo está acabado: voy a alcanzarlo », declaró el luchador brasileño.

La postura de Makhachev: ¿Cuándo será la pelea?

El irlandés Ian Machado Garry, quien derrotó a su oponente por decisión unánime de los jueces, Islam Makhachev no ha ocultado que no evitará este enfrentamiento: