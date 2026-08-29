El rendimiento de un portátil gaming Asus aumenta drásticamente tras reemplazar el metal líquido

El sobrecalentamiento es un problema común en los portátiles gaming modernos, donde incluso pequeños defectos en el sistema de refrigeración pueden afectar seriamente el funcionamiento del dispositivo. Un usuario del foro Reddit informó que el rendimiento de su Asus ROG Zephyrus M16 mejoró significativamente después de reemplazar el metal líquido por una pasta térmica convencional. Este experimento demostró una vez más la importancia de los materiales de interfaz térmica utilizados en ordenadores portátiles de alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, un potente Asus ROG Zephyrus M16 adquirido en febrero de 2023 comenzó a sobrecalentarse con el tiempo y a apagarse inesperadamente. El usuario decidió inspeccionar el sistema de refrigeración por su cuenta para determinar la causa del problema. Como resultado, se detectaron depósitos inusuales y daños en la superficie del chip de la CPU y del disipador de calor.

El metal líquido y sus propiedades

Los expertos señalan que el metal líquido se utiliza ampliamente en los portátiles potentes actuales debido a su alta conductividad térmica. Sin embargo, dicho agente de transferencia térmica requiere un aislamiento de alta calidad. Además de conducir electricidad, el galio que contiene tiene la propiedad de reaccionar químicamente con ciertos metales. Precisamente por ello, los fabricantes utilizan superficies de cobre o niqueladas, así como barreras protectoras especiales alrededor del chip.

Para solucionar el problema, el usuario limpió el sistema de refrigeración, aplicó la pasta térmica G900 como solución temporal y encargó el material de cambio de fase Honeywell PTM7950. Tras estos cambios, se supo que el rendimiento del portátil en los juegos aumentó drásticamente. En algunos títulos, la tasa de fotogramas casi se triplicó.

Compartiendo sus impresiones, el usuario escribió: «Estaba en shock por lo bien que empezó a funcionar mi portátil en cuanto a temperatura. Se calienta mucho menos y ya no se reinicia. En el único juego que juego con mis hijos, la tasa de fotogramas aumentó de 2 a 3 veces. Es simplemente increíble».

Conclusiones para el uso futuro

Actualmente, no hay confirmaciones oficiales de que Asus haya añadido sustancias químicas abrasivas al metal líquido o que estas hayan sido la causa de los daños detectados. Según los expertos, los fallos ocurridos también podrían ser el resultado de la degradación natural de la capa térmica o de su distribución desigual durante años de uso.

Estos casos recuerdan a los propietarios de portátiles gaming que es importante comprobar periódicamente el estado del sistema de refrigeración. Aunque el metal líquido garantiza una alta eficiencia, este caso demuestra claramente que su mantenimiento y sustitución requieren gran atención y precaución.