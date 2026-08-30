¿Cómo pudo Itauma ser noqueado por Hrgović mientras iba ganando?

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¿Cómo pudo Itauma ser noqueado por Hrgović mientras iba ganando?

El combate por el título de peso pesado en el ring de Londres ofreció a los aficionados al boxeo uno de los finales más dramáticos del año. El experimentado boxeador croata de 34 años, Filip Hrgović, derrotó al supertalento británico de 21 años, Moses Itauma, por nocaut técnico en el noveno asalto, conquistando el vacante y prestigioso título mundial de la IBF.

Tras el combate, las cifras publicadas por el portal internacional de estadísticas computarizadas Compubox sorprendieron aún más a los aficionados: hasta el momento en que se detuvo el combate, el boxeador británico registraba una superioridad casi doble en casi todos los aspectos.

Superioridad en números y la dura realidad del ring

El informe final de golpes conectados publicado por Compubox muestra la alta presión y velocidad con la que actuó Moses Itauma:

  • Total de golpes conectados: Itauma conectó 163 golpes precisos a su oponente, mientras que Hrgović registró solo 90;

  • Jabs: Con un registro de 39 frente a 26, el británico también lideraba en las tarjetas de puntuación;

  • Golpes de poder (Power Punches): La joven estrella conectó casi el doble de golpes de poder que el croata — 124 frente a 64.

Sin embargo, a pesar de liderar en todas las estadísticas, el agotamiento del británico al llegar a los asaltos 8 y 9, debido a una mala gestión de su energía, y la decisión de su esquina de tirar la toalla, sentenciaron el combate antes de tiempo.

El próximo combate del nuevo campeón: ¿Quién será el rival?

Tras convertirse en el primer campeón mundial de peso pesado en la historia de Croacia con esta victoria histórica, Filip Hrgović no descansará mucho tiempo:

  • Combate contra Frank Sanchez: Según fuentes internacionales, se espera que el nuevo campeón defienda su cinturón de la IBF en su próximo combate contra el experimentado y talentoso boxeador cubano Frank Sanchez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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