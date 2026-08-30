La NASA y SpaceX posponen el lanzamiento de la misión Crew-13 indefinidamente

Los expertos de la NASA y SpaceX han pospuesto la misión de la tripulación Crew-13, prevista para viajar a la Estación Espacial Internacional, por motivos técnicos. Este importante lanzamiento, programado inicialmente para mediados de septiembre, fue suspendido temporalmente debido a una falla detectada en el sistema de propulsión de la nave. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según información de Ixbt.com, el retraso del vuelo fue causado por una fuga de oxidante en el sistema de propulsión de la nave espacial Crew Dragon. Este defecto grave se detectó durante los procedimientos estándar de preparación previa al lanzamiento, y los ingenieros están realizando actualmente todas las comprobaciones necesarias.

En este momento, los especialistas están analizando en profundidad todos los datos obtenidos. Se requiere tiempo para revisar todas las medidas de seguridad y completar los trabajos de reparación y mantenimiento necesarios.

La nueva fecha de lanzamiento se anunciará más adelante

Según los planes iniciales, la agencia NASA había indicado que la misión Crew-13 no partiría hacia la Estación Espacial Internacional antes del 12 de septiembre. Sin embargo, el problema técnico surgido obligó a modificar este calendario y aún no se ha anunciado una nueva fecha.

Los expertos indicaron que una vez finalizados todos los trabajos, se anunciará oficialmente una nueva fecha para el vuelo. Dado que la seguridad es la máxima prioridad en los vuelos espaciales, estas medidas de precaución se aplican estrictamente.

Esta misión cuenta con un equipo internacional compuesto por expertos experimentados. La tripulación incluye al cosmonauta de Roskosmos Sergey Teteryatnikov, a los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, y al representante de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk.

De acuerdo con los planes aprobados, Jessica Watkins ha sido designada como comandante de la nave. Luke Delaney actuará como piloto, mientras que Sergey Teteryatnikov y Joshua Kutryk participarán en el vuelo como especialistas de la misión.