El cambio de entrenador en el Real Madrid empieza a dar sus frutos. Con la llegada del experimentado técnico portugués José Mourinho, se observan grandes cambios positivos en el vestuario y en la gestión del club. Según el prestigioso diario español AS , la directiva del «Club Blanco» y los jugadores están más convencidos que nunca de que traer a Mourinho fue el paso más acertado.

El ambiente dentro del club es radicalmente distinto al de la etapa de Xabi Alonso, adoptando un espíritu psicológico y profesional totalmente renovado.

«Convencer sin forzar»: ¿Qué nuevo aire ha traído Mourinho al Real?

El técnico portugués, apodado «The Special One», comenzó su labor en Madrid renovando profundamente los hábitos diarios, las normas internas y la rutina de entrenamiento:

Conversaciones individuales con cada jugador: José Mourinho mantuvo charlas personales con cada integrante de la plantilla, explicándoles claramente qué juego y responsabilidades espera de ellos, así como los objetivos del equipo;

Una nueva oportunidad para todos: Aquellos jugadores que anteriormente no lograban entrar en el once inicial, que estaban relegados al banquillo o que habían perdido la confianza, recibieron una oportunidad real para demostrar su valía y ganarse un puesto;

Enfoque psicológico: Se destaca que el entrenador portugués no intenta imponer sus ideas tácticas por la fuerza. Al contrario, está logrando convencer sinceramente a los jugadores de sus visiones y de su filosofía ganadora.

«¡Nuestro mejor fichaje es Mourinho!»

La directiva y los expertos del club madrileño valoran positivamente las primeras semanas de Mourinho, subrayando que el mayor éxito del verano no fueron los jugadores, sino el puesto de entrenador:

«Nuestro mejor fichaje este verano no fue en el campo, sino en el banquillo», afirman representantes de la directiva del club.

Este inicio sólido y el ambiente saludable en el equipo sugieren que el Real se convertirá en una fuerza dominante en la lucha por el título de La Liga y en los escenarios europeos.