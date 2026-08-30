¿Por qué el Pakhtakor no quiso vender al defensa Abdumajidov a un club francés?

·21·Deportes
¿Por qué el Pakhtakor no quiso vender al defensa Abdumajidov a un club francés?

Un evento sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko estuvo a punto de ocurrir. El club francés Brest, participante de la prestigiosa Ligue 1, mostró un serio interés por el defensa del Pakhtakor Tashkent, Muhammadrasul Abdumajidov. Sin embargo, el club de Tashkent no quiso dejar salir a su joven y talentoso jugador hacia una de las cinco grandes ligas europeas.

Los detalles de este sensacional traspaso fueron revelados por el reconocido periodista deportivo Narzulla Saydullayev.

Kamoliddin Tojiyevy su veto, una oportunidad histórica perdida

Resulta que la posición del entrenador principal del equipo fue decisiva para la cancelación de este traspaso:

  • La decisión del entrenador: El entrenador del Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, considerando a Muhammadrasul Abdumajidov como una pieza estratégica para el equipo, se opuso personalmente a su marcha a Francia;

  • Un caso poco común para el fútbol uzbeko: Hasta la fecha, la Superliga de Uzbekistánno ha visto a ningún jugador local ser transferido directamente a una de las ligas del «Top 5» europeo (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia). De haberse concretado, Abdumajidov habría hecho historia.

La situación en Francia: ¿Qué clase de equipo es el Brest?

El club Brest, interesado en Abdumajidov, registra actualmente las siguientes estadísticas en el campeonato francés:

  • Inicio de la temporada actual: El Brest suma 2 puntos tras 2 jornadas en la nueva temporada y ocupa el décimo lugar en la tabla de la Ligue 1;

  • Resultado de la temporada pasada: El equipo terminó la temporada anterior en el puesto 12 con 39 puntos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Umar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocautUmar Nurmagomedov se dirige a sus fans tras un terrible nocautHoy, 17:53¿Qué se dice dentro del Real sobre el regreso de Mourinho?¿Qué se dice dentro del Real sobre el regreso de Mourinho?Hoy, 17:46Un show espectacular a los 39 años: Messi anota su primer póker con el Inter MiamiUn show espectacular a los 39 años: Messi anota su primer póker con el Inter MiamiHoy, 17:35¿Cómo pudo Itauma ser noqueado por Hrgović mientras iba ganando?¿Cómo pudo Itauma ser noqueado por Hrgović mientras iba ganando?Hoy, 14:42Gran espectáculo en el «Humo Arena»: «Tyson» Jouraev sube al octágono contra un luchador kirguísGran espectáculo en el «Humo Arena»: «Tyson» Jouraev sube al octágono contra un luchador kirguísHoy, 14:38Un canterano del Barcelona ficha por la Real SociedadUn canterano del Barcelona ficha por la Real SociedadHoy, 12:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)