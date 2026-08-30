Un evento sin precedentes en la historia del fútbol uzbeko estuvo a punto de ocurrir. El club francés Brest, participante de la prestigiosa Ligue 1, mostró un serio interés por el defensa del Pakhtakor Tashkent, Muhammadrasul Abdumajidov. Sin embargo, el club de Tashkent no quiso dejar salir a su joven y talentoso jugador hacia una de las cinco grandes ligas europeas.

Los detalles de este sensacional traspaso fueron revelados por el reconocido periodista deportivo Narzulla Saydullayev.

Kamoliddin Tojiyevy su veto, una oportunidad histórica perdida

Resulta que la posición del entrenador principal del equipo fue decisiva para la cancelación de este traspaso:

La decisión del entrenador: El entrenador del Pakhtakor, Kamoliddin Tojiyev, considerando a Muhammadrasul Abdumajidov como una pieza estratégica para el equipo, se opuso personalmente a su marcha a Francia;

Un caso poco común para el fútbol uzbeko: Hasta la fecha, la Superliga de Uzbekistánno ha visto a ningún jugador local ser transferido directamente a una de las ligas del «Top 5» europeo (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia). De haberse concretado, Abdumajidov habría hecho historia.

La situación en Francia: ¿Qué clase de equipo es el Brest?

El club Brest, interesado en Abdumajidov, registra actualmente las siguientes estadísticas en el campeonato francés: