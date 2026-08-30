Un show espectacular a los 39 años: Messi anota su primer póker con el Inter Miami
En el marco de la temporada regular de la MLS en Estados Unidos, el partido Inter Miami— Montreal (7-1) se convirtió en el escenario de una nueva exhibición de la leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi. El delantero argentino de 39 años marcó 4 goles y dio una asistencia, asegurando una victoria contundente para su equipo.
Este encuentro Lionel Messiquedó registrado como su primer póker oficial con el Inter Miami, convirtiéndose en una de las páginas más brillantes de su carrera.
Por primera vez desde la era del FC Barcelona: el 8.º póker de Messi
Este récord personal de Messi actualizó registros especiales en la historia del fútbol:
8.º póker en su carrera: El choque contra Montreal se convirtió en el octavo partido en la carrera profesional de Lionel Messi en el que anota al menos 4 goles;
Primer resultado desde 2020: El delantero marcó su último póker el 22 de febrero de 2020 con la camiseta del FC Barcelona ante el Eibar (5-0) en La Liga. Más de 6 años después, repitió esta hazaña en los campos de la MLS;
Asistencia a Suárez: Messi no solo se limitó a marcar, sino que también brindó una asistencia magistral para el gol de su compañero y amigo, Luis Suárez.
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