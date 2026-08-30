Un show espectacular a los 39 años: Messi anota su primer póker con el Inter Miami

En el marco de la temporada regular de la MLS en Estados Unidos, el partido Inter Miami— Montreal (7-1) se convirtió en el escenario de una nueva exhibición de la leyenda del fútbol mundial, Lionel Messi. El delantero argentino de 39 años marcó 4 goles y dio una asistencia, asegurando una victoria contundente para su equipo.

Este encuentro Lionel Messiquedó registrado como su primer póker oficial con el Inter Miami, convirtiéndose en una de las páginas más brillantes de su carrera.

Por primera vez desde la era del FC Barcelona: el 8.º póker de Messi

Este récord personal de Messi actualizó registros especiales en la historia del fútbol: