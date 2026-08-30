Huawei lanza su sistema operativo HarmonyOS al mercado internacional

El gigante tecnológico chino Huawei ha anunciado oficialmente su intención de expandir su sistema operativo propietario, HarmonyOS, a escala global y llevarlo al mercado internacional. Así lo informó la publicación ixbt.com. informa al respecto.

Los días 28 y 29 de agosto de este año, Huawei celebró la conferencia HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026 bajo el lema «Nuevas conexiones inteligentes, nuevo futuro». En este prestigioso evento, la dirección de la empresa compartió sus planes estratégicos futuros y los pasos para popularizar el sistema en el ámbito internacional.

Primeros pasos hacia la expansión global

Durante el evento, Xu Zhijun, presidente del consejo de administración de Huawei, declaró que la empresa está considerando seriamente el despliegue global de HarmonyOS. Según él, en un futuro próximo se pondrán en marcha programas piloto en determinados países y regiones.

Si estas pruebas tienen éxito, Huawei se centrará en desarrollar y mejorar la plataforma HarmonyOS para los consumidores de todo el mundo. Se espera que este paso desempeñe un papel decisivo para convertir a este sistema operativo en una alternativa digna a las plataformas Android e iOS.

Objetivo de más de 100 millones de dispositivos

Como señaló Xu Zhijun, si los procesos de prueba dan los resultados esperados, HarmonyOS tendrá una oportunidad real de consolidarse en el mercado mundial. La empresa se ha fijado objetivos ambiciosos: se prevé que HarmonyOS 6 esté instalado en más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo para finales de 2026.

La puesta en marcha de esta iniciativa podría cambiar el equilibrio actual en el mercado de los sistemas operativos móviles y ofrecer a los usuarios nuevas posibilidades de ecosistema. Huawei trabaja constantemente para que sus tecnologías sean competitivas no solo en el mercado nacional, sino también en el internacional.