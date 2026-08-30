Descubren un misterioso barco alemán de hace 83 años en el fondo del mar

Unos buzos técnicos griegos han descubierto una rara lancha rápida alemana de la Segunda Guerra Mundial en el mar Jónico. El barco yace a más de 300 pies de profundidad, en una posición casi vertical.

Los expertos de AegeanTec identificaron el barco de 41 pies de eslora como uno que sirvió en la Kriegsmarine, la marina de la Alemania nazi, LS6 — un barco de tipo Leichtes Schnellboot. Los expertos creen que podría ser el único ejemplar conocido de este tipo que se conserva.

El barco se encuentra en el mar Jónico, cerca de Préveza, entre la isla de Léucade y el continente. El hallazgo fue anunciado a principios de este mes por Giorgos Karelas, investigador de historia marítima de AegeanTec.

La búsqueda del barco comenzó en 2013. El investigador de historia naval alemana Peter Schenk proporcionó información sobre un pequeño barco de la Kriegsmarine desaparecido en el mar Jónico a través de archivos. Posteriormente, Dimitris Giannoulatos, un buscador de naufragios en la región de Léucade, detectó un objeto desconocido mediante sonar a 315 pies de profundidad.

Tras esto, los buzos de AegeanTec, Marinos Giourgas y Vasilis Spyropoulos, descendieron para inspeccionar el pecio. Encontraron el barco apoyado casi verticalmente en el fondo marino, con su casco de aluminio y superestructura bien conservados a pesar de haber estado bajo el agua durante más de 80 años.

Los expertos confirmaron que se trataba del LS6 por sus dimensiones, su construcción en aluminio, su popa y sus dos motores diésel Junkers Jumo 205. Parte del cable utilizado para remolcarlo permanece unido a la proa del barco.

El LS6 fue construido por la empresa Dornier y entró en servicio en 1941. Diseñado inicialmente para operaciones de torpedeo, el barco fue posteriormente reequipado para la guerra antisubmarina y dotado de equipos para lanzar cargas de profundidad.

Según los datos históricos, el 24 de septiembre de 1943, el barco fue atacado mientras navegaba desde Igumenitsa hacia Corfú. Según la versión más probable, fue atacado por seis cazabombarderos italianos Reggiane Re.2002.

Las explosiones cerca del barco dañaron gravemente su ligero casco de aluminio y limitaron su capacidad de maniobra. El ejército alemán intentó remolcar el LS6 dañado hasta El Pireo para su reparación.

Sin embargo, cinco días después, el 29 de septiembre, durante el remolque, el casco dañado no resistió la presión y se rompió. El agua entró en el barco, provocando el hundimiento del LS6 cerca de Mytikas, frente a la costa de Préveza.

Los expertos destacan que el hecho de que el barco se hundiera durante el remolque, en lugar de ser totalmente destruido por el ataque aéreo, contribuyó a su buena conservación. La estructura de aluminio también fue un factor clave para que el LS6 se mantuviera en un estado relativamente bueno durante décadas.

Según la legislación griega, los restos de barcos y aviones hundidos hace más de 50 años se consideran monumentos históricos protegidos. Por este motivo, la ubicación exacta del LS6 no se ha hecho pública.