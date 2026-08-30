Gran espectáculo en el «Humo Arena»: «Tyson» Jouraev sube al octágono contra un luchador kirguís

El próximo gran evento que tendrá lugar el 5 de septiembre en el majestuoso complejo «Humo Arena» de nuestra capital, Octagon 91 se prepara para ofrecer una verdadera fiesta a los aficionados. Los organizadores de la promoción han anunciado oficialmente el combate mediático estelar de la velada.

Representante destacado del mundo del Pop-MMA, el famoso luchador uzbeko Jasurbek «Tyson» Jouraev subirá al octágono para su próximo combate en la liga Octagon contra el peligroso rival kirguís Islom Egamberdiev.

Rendimiento y estadísticas de los luchadores

Antes del enfrentamiento entre estos dos rivales, las estadísticas son las siguientes:

Jasurbek «Tyson» Jouraev: Uzbeko el atleta cuenta con 6 victorias y 2 derrotas, siendo este duelo su noveno combate en la promoción;

Islom Egamberdiev: El maestro de artes marciales kirguís llega al octágono con un registro de 3 victorias y 3 derrotas. Es conocido por haber ofrecido una seria resistencia a rivales de alto nivel en la liga.

«Listo para robar el protagonismo»: ¿Qué dice el comunicado de prensa de la promoción?

El servicio de prensa de la liga Octagon describió la intensidad en torno a este combate mediático de la siguiente manera: