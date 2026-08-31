Xiaomi lanza un nuevo refrigerador de 600 litros con sistema de fabricación de hielo

Según Ixbt.com, Xiaomi, una de las marcas líderes en el mundo tecnológico, ha enriquecido su gama de electrodomésticos con un nuevo producto avanzado. Lanzado en el mercado chino, el refrigerador Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker atrae la atención de los consumidores por su enorme capacidad y su sistema automatizado de fabricación de hielo. Así lo informa Ixbt.com informa .

La capacidad total del nuevo dispositivo es de 600 litros, presentándose como una solución muy práctica para familias numerosas. Con un diseño moderno en color azul oscuro, este electrodoméstico mide 852 × 675 × 1912 milímetros y pesa 93 kilogramos. Su precio inicial en el mercado chino se ha fijado en 4469 yuanes.

Compartimentos internos y sistema de circulación de aire

El volumen total de este refrigerador se divide en dos partes principales: 375 litros corresponden al compartimento de refrigeración principal y 225 litros al congelador. Además, el compartimento principal cuenta con una sección especial de 36 litros con temperatura ajustable de forma independiente. Este espacio está diseñado para almacenar alimentos para bebés, productos secos o alimentos delicados que requieren una temperatura cercana a los 0 grados.

Los ingenieros han prestado especial atención al sistema de circulación de aire del dispositivo. El compartimento del refrigerador y la sección principal están equipados con evaporadores y ventiladores independientes. Como resultado, los flujos de aire entre ambas zonas no se mezclan, evitando así la transferencia de olores entre los alimentos.

Generador de hielo moderno y tecnologías de purificación de aire

Una de las características principales del modelo es su generador de hielo automático integrado. Este sistema tiene capacidad para almacenar hasta 130 cubitos de hielo a la vez. El propio dispositivo monitorea el nivel de agua y el llenado del depósito, alertando al usuario a tiempo si es necesario añadir agua o vaciar el hielo.

El proceso de fabricación de hielo puede controlarse directamente desde el refrigerador o mediante un smartphone utilizando la aplicación Mi Home. También es posible activar un modo de limpieza automática de tres minutos a través de la aplicación para enjuagar y limpiar los canales internos del sistema de generación de hielo.

Los indicadores de higiene del dispositivo también son de alto nivel. El sistema de purificación de aire iónico instalado en el compartimento principal tiene la capacidad de eliminar hasta el 99,9999 % de las bacterias E. coli y Staphylococcus aureus. Al mismo tiempo, se elimina el 99,9 % de la trimetilamina, responsable de los malos olores, mientras que el congelador garantiza una congelación rápida y profunda a temperaturas de hasta −30 grados.