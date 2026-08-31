Cáncer inesperado diagnosticado en una mujer de 22 años tras sentir el oído tapado

Aida Byorkins, de 22 años y residente en California, notó que sus oídos permanecían tapados tras un vuelo a Chicago. Este problema, que parecía trivial, llevó a meses de pruebas que finalmente revelaron un cáncer poco común.

Al regresar a casa, su estado empeoró rápidamente: presentó sangrado de garganta, pérdida de audición, zumbidos constantes, fatiga y pérdida de peso.

Aida, madre de dos hijos de 1 y 3 años, consultó a varios médicos, pero le dijeron que su condición podría estar relacionada con los cambios de altitud.

Finalmente, los médicos identificaron una masa que obstruía la trompa de Eustaquio, causando el sangrado, y derivaron a Aida a un otorrinolaringólogo. Ella relató que todos los sonidos se escuchaban apagados y el zumbido en sus oídos no cesaba.

El otorrinolaringólogo, al examinar la masa, sospechó que podría ser cáncer. Las pruebas también mostraron una inflamación severa de sus adenoides, lo que requirió su extirpación.

Mientras esperaba los resultados de la biopsia, el lado izquierdo de su garganta comenzó a hincharse y se realizó una segunda biopsia. Aunque el médico no pudo confirmar el cáncer de inmediato, señaló que los resultados eran muy sospechosos.

La tomografía computarizada mostró que el tumor se había extendido a varias áreas, incluidos los ganglios linfáticos del cuello cerca de la base del cráneo.

En febrero, Aida fue diagnosticada con carcinoma nasofaríngeo, un cáncer raro de cabeza y cuello que comienza en la zona detrás de la nariz.