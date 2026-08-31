Cómo podría cambiar la cámara del Samsung Galaxy S27 Ultra

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Cómo podría cambiar la cámara del Samsung Galaxy S27 Ultra

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado los primeros trabajos en la futura serie de flagships Galaxy S27. Según ixbt.com, la compañía está probando actualmente cinco prototipos diferentes para el modelo Galaxy S27 Ultra, incluyendo nuevos módulos ópticos. Así lo informa Ixbt.com informa .

La información inicial sobre la nueva generación de flagships está despertando un gran interés entre los entusiastas de los smartphones. En particular, Samsung está considerando una mayor unificación de los módulos de cámara para sus futuros dispositivos.

Capacidades de cámara y nuevo módulo de zoom

Según la fuente, se espera que los modelos Galaxy S27 y Galaxy S27+ reciban el mismo teleobjetivo con zoom óptico 3x que el Galaxy S27 Pro. Además, se espera que las cámaras principal y ultra gran angular de los modelos más pequeños sean idénticas a las del Galaxy S27 Ultra.

Las pruebas más interesantes se centran en el modelo Galaxy S27 Ultra. Samsung está probando una variante de sensor de 50 MP con formato óptico de 1/1,9 pulgadas, que ofrece un zoom óptico 4x. Esta solución se está considerando como una alternativa al módulo de zoom 5x actual.

Factores económicos y características técnicas

La compañía no solo está evaluando la calidad de imagen, sino también el coste del nuevo módulo. Si el cambio de un zoom 5x a uno 4x no aporta una ventaja significativa que justifique los costes adicionales, Samsung podría mantener el esquema de zoom 5x anterior.

Dado que Samsung está probando actualmente cinco prototipos con diferentes configuraciones de hardware, las características finales del dispositivo que saldrá a la venta podrían variar significativamente.

Anteriormente, se publicaron renders de calidad del Galaxy S27 Ultra en Internet. Según la información más reciente, este flagship podría estar equipado con el nuevo procesador Exynos 2700 en lugar de la plataforma Qualcomm tradicional. Además, Samsung planea realizar pequeños cambios en el diseño del chasis para que el dispositivo sea más cómodo de sostener.

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Abror Shuhratov
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