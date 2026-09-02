Xiaomi presenta su nuevo smartphone plegable insignia

Xiaomi se prepara para presentar oficialmente su próximo dispositivo innovador, el smartphone Xiaomi 18 Fold, durante la tradicional presentación de otoño que tendrá lugar el 7 de septiembre. Ante esta premiere, el fundador y CEO de la compañía, Lei Jun, mostró el dispositivo plegable de nueva generación en una transmisión en vivo, revelando su apariencia y algunas características únicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los videos publicados, el nuevo buque insignia se presenta en una carcasa de color rojo. Basándose en la información difundida por la publicación 36Kr, la dirección de Xiaomi destaca que este dispositivo será el smartphone de mayor categoría en la historia de la compañía. El nuevo modelo busca atraer la atención del mercado móvil no solo por su diseño, sino también por sus capacidades técnicas.

Capacidades técnicas e inteligencia artificial

Una de las innovaciones técnicas más importantes del dispositivo es su equipamiento con el procesador insignia de nueva generación Xring O3, que cuenta con funciones de AI. Se espera que este chip convierta al Xiaomi 18 Fold en uno de los dispositivos más inteligentes y eficientes de la historia de la compañía. También es importante que el smartphone cumpla plenamente con las exigencias de las tecnologías modernas.

Según ixbt.com, el dispositivo estará equipado con otra tecnología avanzada: la memoria Changxin LPDDR6. Se espera que el Xiaomi 18 Fold sea el primer dispositivo del mundo en contar con este tipo de memoria. La velocidad de esta memoria alcanza los 12 800 Mbps, y se informa que su capacidad llegará hasta los 16 GB.

Política de precios y perspectivas de mercado

Se estima que el precio del nuevo smartphone plegable también alcanzará un nivel récord. Según la información, Xiaomi ha advertido a los principales distribuidores que todas las versiones del dispositivo costarán más de 10 000 yuanes (aproximadamente 1 500 USD). Esto convierte a este modelo en una de las series más costosas.

Tal política de precios elevados se explica por las características tecnológicas avanzadas del dispositivo, en particular el nuevo procesador, la memoria de alta velocidad y el costo de la tecnología de pantalla plegable. Se espera que todos los detalles restantes sobre el Xiaomi 18 Fold y sus otras características técnicas se aclaren por completo durante la ceremonia de presentación del 7 de septiembre.