Director que abusó sexualmente de personas con discapacidad es condenado a 15 años de prisión

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Director que abusó sexualmente de personas con discapacidad es condenado a 15 años de prisión

En Corea del Sur, el exdirector de una institución para personas con discapacidad fue declarado culpable de delitos graves y sentenciado a 15 años de prisión.

Según la BBC, el exdirector, identificado por el apellido Kim, quien dirigía la institución Sekdongwon en Incheon, fue condenado por agredir sexualmente a tres residentes.

La investigación sobre este caso comenzó en febrero del año pasado. Posteriormente, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley comenzaron a examinar las denuncias presentadas contra el director de la institución.

El incidente también provocó investigaciones a gran escala. El gobierno de Corea del Sur inspeccionó 1 507 centros de atención para personas con discapacidad en todo el país. Como resultado, se detectaron posibles casos de abuso en 33 de ellos.

Además, una evaluación especial encargada por el distrito de Ganghwa reveló que 20 residentes actuales y antiguas de Sekdongwon podrían haber sido víctimas de abusos.

El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, calificó la situación como un problema grave y destacó que tales eventos ponen nuevamente sobre la mesa tareas importantes para el Estado y la sociedad.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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