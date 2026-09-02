El gigante petrolero chino « arrasa » con el crudo ruso: las refinerías privadas se quedan sin suministro

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El gigante petrolero chino « arrasa » con el crudo ruso: las refinerías privadas se quedan sin suministro

Sinopec, la empresa estatal china y una de las corporaciones de refinación más grandes del mundo, está comprando petróleo ruso a un ritmo sin precedentes. Esta intensa actividad del gigante chino en el mercado ha provocado un fuerte aumento en los precios del crudo ruso y ha reducido significativamente los volúmenes suministrados a las refinerías independientes y privadas del país.

Materias primas baratas y altos beneficios: ¿Por qué el petróleo ruso?

Según Reuters, el petróleo ruso, significativamente más barato que las variedades alternativas de Oriente Medio, Brasil o África Occidental, otorga a Sinopec una enorme ventaja financiera.

Tras la relajación de las restricciones a la exportación de combustible por parte del gobierno chino, la empresa estatal refina este crudo barato para obtener beneficios adicionales en el mercado interno y acelerar la exportación de productos terminados de alto valor. Además, el crudo ruso se ha convertido en la fuente principal para compensar las interrupciones en el suministro desde Oriente Medio.

Acuerdos cerrados con un mes de antelación y una prima de 10 $

Los comerciantes internacionales de petróleo señalan que el proceso de compra de crudo para octubre se cerró mucho antes de lo habitual, ya en agosto. Sinopec se centra principalmente en el ESPO, la variedad de exportación insignia de Rusia:

  • Acuerdo sobre la variedad ESPO: El grupo chino ha comprado entre 10 y 15 cargamentos de petroleros para entrega en octubre, lo que equivale a entre 235.000 y 353.000 barriles diarios;

  • Otras direcciones: Incluyendo la variedad Sokol extraída de Sajalín y el petróleo de los Urales enviado desde puertos europeos, el total de compras supera los 20 cargamentos importantes;

  • Salto en los precios: Debido a la fuerte demanda del monopolio estatal, la prima pagada por el petróleo ruso aumentó repentinamente en 10 dólares por barril.

Las refinerías privadas, expulsadas del mercado

Sun Jianan, analista de la consultora Energy Aspects, destaca que este movimiento del gigante estatal ha dejado a las pequeñas empresas privadas chinas en una situación difícil. «Sinopec sigue comprando petróleo ruso masivamente para compensar las pérdidas de suministro de Oriente Medio. Esto eleva los precios del mercado y provoca una interrupción drástica en el suministro para las refinerías independientes», afirma el experto.

Este enorme comercio energético entre China y Rusia permite a Pekín aumentar su potencia industrial con energía barata bajo las sanciones occidentales, y a Moscú mantener un flujo de caja estable en el mercado más grande de Asia.

¿Cómo cree que estas compras masivas de petróleo ruso por parte de las empresas estatales chinas afectarán a los precios del mercado mundial y a la eficacia de las sanciones occidentales? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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