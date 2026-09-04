El pesaje ha concluido — El combate entre Nursulton Ruziboev y Michael Page

Se llevó a cabo el pesaje oficial de los luchadores antes del prestigioso evento UFC Fight Night, que tendrá lugar en París, Francia. El combate estelar de la velada enfrentará a Dan Hooker contra Salahdine Parnasse en la categoría de peso ligero. Para los aficionados a las artes marciales de Uzbekistán, el enfrentamiento más esperado de la noche será el de nuestro compatriota Nursulton Ruziboevcontra la estrella británica de estilo poco convencional, Michael «Venom» Page.

El intenso duelo entre Ruziboev y Page

Ambos atletas, que competirán en la categoría de peso medio (hasta 84 kg), cumplieron con éxito el límite establecido:

Nursulton Ruziboev en el límite: El luchador uzbeko marcó 84,36 kg en la báscula, demostrando su plena preparación física para el combate;

Resultado de Michael Page: El veterano británico, conocido por sus movimientos impredecibles y desconcertantes en el octágono, 83,91 kg registró su peso;

Importancia del combate: Este enfrentamiento es una gran oportunidad para que Ruziboev ascienda en los rankings de la UFC y derrote a uno de los nombres más peligrosos a nivel mundial.

Resultados de la cartelera principal: Combate estelar y vecinos de la región

Los demás participantes de la cartelera principal también cumplieron con el límite de peso sin problemas:

Combate estelar (Peso ligero): Dan Hooker (70,3 kg) vs Salahdine Parnasse (70,3 kg) — ambos aspirantes llegan con un resultado impecable al choque principal;

Peso ligero: Fares Ziam (70,3 kg) vs Axel Sola (70,3 kg);

Peso wélter: Daniil Donchenko (77,11 kg) vs Punahele Soriano (77,11 kg);

Peso pluma: Curtis Campbell (66,22 kg) vs Trevor Peek (66,22 kg);

Peso pluma: Lom-Ali Eskijew (66,22 kg) vs Muhammad Naimov (65,77 kg). El combate del tayiko Muhammad Naimov contra el aguerrido Keita también despierta gran interés entre los aficionados de la región.

Luchadores de la cartelera preliminar e inicio según hora de Taskent

Se espera que los combates iniciales del torneo también se desarrollen con una fuerte competencia:

Participantes de la cartelera preliminar: Morgan Charrière (65,77 kg) vs Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs Ryan Spann (115,66 kg), Oumar Sy (93,44 kg) vs Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nathaniel Wood (66,22 kg) vs Pavel Andruska (66,22 kg), Michael Aljaruj (57,15 kg) vs Fabia Saintes (56,69 kg);

Mujeres y peso medio: Nora Cornolle (61,68 kg) vs Claudia Sigula (61,68 kg), Matthieu Duclos (83,91 kg) vs Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delphine Benouis (52,16 kg) vs Sofia Montenegro (52,16 kg);

Hora del torneo: Los combates de UFC Paris se llevarán a cabo mañana y comenzarán a las 21:00 hora de Taskent.

En su opinión, ¿qué táctica debería utilizar Nursulton Ruziboev contra las técnicas de golpeo poco convencionales y el estilo desconcertante de Michael «Venom» Page: llevarlo al suelo para una sumisión o intercambiar golpes de pie? ¿Qué tan seguro está de la victoria de nuestro compatriota? ¡Deje sus predicciones en los comentarios!