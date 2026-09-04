Un dron de las fuerzas armadas rusas impactó directamente contra el edificio del cuartel general del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), ubicado en la calle Vladimirskaya, en el centro de Kiev. Tras este impactante ataque contra el despacho del jefe de los servicios especiales, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantuvo una reunión urgente con el jefe del SBU, Oleksandr Poklad, ordenando a los militares responder con una fuerza equivalente y significativa. Cabe destacar que este grave incidente ocurrió pocas horas antes de la llegada prevista de enviados especiales de la administración estadounidense a Moscú y Kiev.

Detalles del ataque: El despacho objetivo y 9 víctimas

La explosión en el centro de la capital causó grandes daños y bajas:

Dron dirigido al despacho del jefe: El presidente Volodímir Zelenski reveló que el dron apuntó específicamente al despacho del jefe de los servicios especiales. Sin embargo, según el diario «Ukrainska Pravda», Poklad no se encontraba en su oficina durante el ataque, ocurrido alrededor de las 15:30 hora local;

Techo del edificio y humo denso: Las imágenes del lugar muestran humo negro saliendo de las ventanas del cuartel general del SBU. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, informó que la caída de un dron sobre el techo de un edificio no residencial en el distrito de Shevchenko dejó 9 heridos, 7 de los cuales fueron hospitalizados;

Cafetería adyacente destruida: La fuerza del impacto también dañó gravemente la cafetería de la cadena «Zavertyaylo», situada cerca del edificio del SBU. Una mujer en la cafetería resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital; el resto del personal y los clientes lograron refugiarse en el sótano;

Movimiento de drones a reacción: Media hora antes del ataque, se declaró una alerta aérea en la ciudad y la Fuerza Aérea advirtió sobre la aproximación de drones a reacción.

La orden estricta de Zelenski y el nombramiento en la cúpula del SBU

Las autoridades ucranianas anunciaron medidas de respuesta contundentes tras el ataque:

«Respondan golpe por golpe»: Volodímir Zelenski, tras subrayar que se está brindando asistencia médica urgente a todos los afectados, encargó a Oleksandr Poklad, en coordinación con las Fuerzas Armadas de Ucrania: «responder a los rusos por este ataque de manera apropiada, significativa y, en la medida de lo posible, golpe por golpe» como misión;

Nuevo jefe en el departamento: Zelenski había nombrado a Oleksandr Poklad como jefe interino del SBU el 17 de julio de este año, en sustitución de Yevhen Khmara, quien pasó a ser Ministro de Defensa. Anteriormente, ocupaba el cargo de jefe adjunto del departamento.

Escalada en vísperas de la visita de los negociadores de Washington

Este potente ataque en el centro de Kiev ocurre en un momento crítico de los procesos geopolíticos:

La misión de emergencia de Kushner y Witkoff: El ataque ocurrió en vísperas de la importante visita prevista a la región de Donald Trump por parte del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar las negociaciones de paz;

Ruta Moscú-Kiev: Según información de TASS, los representantes estadounidenses debían llevar a cabo negociaciones en Moscú el 5 de septiembre y llegar directamente a Kiev el 6 de septiembre;

Reacción de Rusia: Por el momento, el Ministerio de Defensa de Rusia no ha emitido una declaración oficial sobre este ataque al cuartel general del SBU en Kiev.

¿Cree que este ataque al cuartel general de los servicios especiales en el centro de Kiev y la respuesta planeada por Ucrania detendrán por completo el proceso de negociación de los representantes estadounidenses, o están las partes endureciendo las condiciones de tregua como medio de presión? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!