Los descubrimientos más extraños que sorprendieron al mundo científico: los nuevos ganadores del premio Ig Nobel

Se han anunciado oficialmente los nuevos ganadores del prestigioso premio Ig Nobel, otorgado tradicionalmente a los descubrimientos más inusuales y paradójicos que «primero hacen reír y luego pensar». Los trabajos científicos incluidos en la lista publicada en el sitio web de la organización son tan divertidos como dignos de admiración: el poder nutricional de la leche de cucaracha, miles de prendas de ropa interior enterradas para determinar la calidad del suelo, boquillas de impresora 3D hechas de trompas de mosquito y la compleja aerodinámica de sonarse la nariz.

Tecnología y física: Impresora 3D de trompa de mosquito y urinario sin salpicaduras

Este año, las soluciones inusuales en los campos de la ingeniería y la física aplicada atrajeron una atención especial:

«Necroimpresión» y trompa de mosquito: El premio de tecnología fue otorgado a un grupo internacional de científicos dirigido por Justin Puma. Utilizaron con éxito trompas de mosquito como boquillas de impresión 3D microscópicas y de alta precisión. Resulta que estas trompas naturales soportan una enorme presión interna y superan a las alternativas artificiales en calidad de impresión. Los científicos incluso proponen probar las trompas de moscas tsetsé y chinches de cama para este fin;

Urinario sin salpicaduras: El premio de física fue para Randy Hurd, Zhao Pan, Ted Traskott y Kavishan Turairaja. A través de cientos de experimentos físicos y simulaciones por computadora, crearon un prototipo de urinario especial que evita por completo las salpicaduras de gotas de líquido.

Alimentación y biología peligrosa: Leche de cucaracha y pruebas con serpientes

Los científicos que estudiaron fenómenos misteriosos de la naturaleza llegaron a conclusiones sensacionales:

3 veces más nutritiva que la leche de vaca: El premio de química fue otorgado a los investigadores que analizaron las proteínas cristalinas en la leche de una especie de cucaracha vivípara. Se determinó que la leche de cucaracha contiene tres veces más energía nutricional y elementos beneficiosos que la leche de vaca común;

Pisar serpientes venenosas con cuidado: Los científicos galardonados en biología realizaron peligrosos experimentos durante años, pisando el cuerpo de serpientes venenosas a diferentes horas del día y a distintas temperaturas para estudiar la probabilidad de sus ataques.

Cuerpo humano y medicina: Aerodinámica de sonarse la nariz y estudio de ropa interior

Los descubrimientos presentados sobre salud humana y ecología también sorprendieron a todos:

La ciencia de sonarse la nariz (póstumo): El premio de medicina fue otorgado al fallecido médico japonés Tokuji Unno por su trabajo científico titulado «Cómo sonarse la nariz: un estudio aerodinámico». El médico calculó matemáticamente la presión y los flujos de aire durante este proceso;

1 000 prendas de ropa interior enterradas en 25 países: Los expertos premiados en edafología enterraron 1 000 prendas de ropa interior idénticas en diversos suelos de más de 25 países, desenterrándolas dos meses después. La fertilidad real del suelo se evaluó según el grado de descomposición de la tela y la actividad de los microorganismos.

Psicología, olores y besos: Desde el robo de dulces por los ricos hasta el olor de los adolescentes

Los investigadores que estudiaron la sociedad y el comportamiento humano también fueron destacados:

Los ricos y los dulces de los niños: En economía, los científicos demostraron con pruebas que las personas de alto estatus social y los ricos suelen ser más propensos a robar dulces destinados a niños y a cometer otros pequeños actos inmorales;

El olor de bebés y adolescentes: Los científicos especializados en olfato probaron científicamente que el olor de los bebés es naturalmente muy agradable para los padres, mientras que el de los adolescentes es, por el contrario, negativo y desagradable;

La biomecánica precisa del beso: Los investigadores en biomecánica observaron hormigas, aves, osos polares y primates para desarrollar una definición única y precisa del proceso del beso;

Crueldad hacia quien no nos agrada: El premio de la paz se otorgó a los investigadores que demostraron que las personas valoran y respetan más a los amigos que son despiadados y severos con aquellos que a ellos mismos no les agradan.

En su opinión, ¿cuál de estos extraños descubrimientos podría realmente cambiar el estilo de vida de la humanidad en el futuro: la leche de cucaracha, la impresora 3D de trompa de mosquito o el urinario sin salpicaduras? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios!