El campeón de la UFC Justin Gaethje explica las razones de su pelea contra Conor McGregor

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El campeón de la UFC Justin Gaethje explica las razones de su pelea contra Conor McGregor

El actual campeón de la UFC en la categoría de peso ligero (hasta 70 kg), el famoso luchador estadounidense de 37 años Justin Gaethje, habló abiertamente sobre las razones por las que espera con ansias enfrentarse en el octágono al ex campeón de dos divisiones, Conor McGregor. En una entrevista con el prestigioso portal ActuMMA , Gaethje no ocultó que este combate no solo es un ajuste de cuentas personal, sino también un medio para obtener beneficios financieros sin precedentes y consolidar un estatus legendario en la historia del deporte.

«Espero con ansias darle un puñetazo en la cara»: la confesión abierta de Gaethje

El campeón estadounidense destacó que su deseo de luchar contra la estrella irlandesa no ha disminuido con los años y que este enfrentamiento le daría un inmenso placer:

  • «Un golpe ante el público»: «Lo he dicho cientos de veces: estaría encantado de darle un puñetazo en la cara a Conor McGregor frente a todos. Por eso espero este combate con ansias, estoy deseando estar allí y verlo de pie frente a mí», declaró el campeón al revelar su objetivo;

  • Estatus de superestrella: Gaethje reconoció el lugar de Conor en el mundo del deporte, enfatizando que incluso cuando está lejos del octágono, sigue siendo la personalidad mediática más grande y comentada en la historia de las MMA.

Millones de dólares y legado deportivo: las verdaderas razones detrás de la pelea

El campeón de 37 años evaluó la importancia de este enfrentamiento desde el punto de vista deportivo y comercial:

  • Gran beneficio financiero: Justin Gaethje afirmó abiertamente que una pelea contra Conor rompería récords de taquilla y le reportaría grandes ganancias: «Sin duda, él es una de las mayores superestrellas de este deporte, así que pelear contra un tipo como él será muy lucrativo para mí financieramente»;

  • Alcanzar un estatus legendario: Según el campeón, una victoria convincente sobre McGregor pondría el punto final y más brillante a su carrera, situándolo entre los mejores luchadores de la historia de las MMA.

¿Quién crees que ganaría si se organizara una pelea entre Justin Gaethje y Conor McGregor? ¿Podrá el actual campeón de 37 años noquear a Conor o podrá la estrella irlandesa volver a conquistar la cima? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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