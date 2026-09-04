Un águila que se creía perdida es encontrada viva tras tres años

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Un águila que se creía perdida es encontrada viva tras tres años

En la isla de Mull, Escocia, en 2023, un pigargo europeo Kinky apodado así, fue visto de nuevo en buen estado tres años después de sufrir una grave lesión en el ala.

Kinky se rompió el ala izquierda al caer del nido cuando era un polluelo. Los expertos temían que no pudiera sobrevivir por sí solo, pero a pesar de su lesión, logró volar.

Lo más sorprendente es que, durante la siguiente temporada de cría, se observó que Kinky seguía siendo alimentado por sus padres, un comportamiento nunca antes registrado en esta especie. En 2025, cuando sus padres volvieron a reproducirse, Kinky desapareció de la zona y su destino quedó en el aire.

Sin embargo, en julio de 2025, Mull Charters un miembro de la tripulación, Blair Ketteringham, vio a un águila joven volando sobre el Loch na Keal. La curvatura característica de su ala confirmó que era Kinky.

Un año después, Kinky reapareció en la isla de Mull. Ahora está en buen estado y a punto de alcanzar la edad adulta. Las plumas marrones de su cola están empezando a volverse blancas gradualmente.

Un águila parda planea con las alas extendidas en un cielo despejado.

Los pigargos europeos suelen alcanzar la madurez alrededor de los cinco años. Por ello, a Kinky le queda un reto: competir con otras águilas para encontrar pareja y su propio territorio.

RSPB El embajador Dave Sexton calificó a Kinky de «superviviente nato» y expresó su interés por seguir observando su vida.

Cabe señalar que el último pigargo europeo nativo de Gran Bretaña fue abatido en 1918. En 1975 se inició un programa de reintroducción en Escocia. Actualmente, en el Reino Unido, hay cerca de 200 parejas reproductoras.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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