Revelado el secreto de la peluquera más anciana del mundo, fallecida a los 109 años

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Revelado el secreto de la peluquera más anciana del mundo, fallecida a los 109 años

Conocida como la «peluquera activa más anciana del mundo», la japonesa Shitsuy Hakoishi falleció el 1 de septiembre a la edad de 109 años y 295 días. Falleció.

Nacida el 10 de noviembre de 1916 en la prefectura de Tochigi, Hakoishi sobrevivió al Gran Terremoto de Kanto de 1923 cuando tenía solo seis años. A los 14 años, se mudó a Tokio para aprender peluquería y obtuvo su licencia en 1936.

Se casó con Jiro Hakoishi en 1939 y la pareja abrió una peluquería en Shinjuku. Tuvieron dos hijos. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió la vida de la familia.

En 1944, su marido fue reclutado por el ejército y enviado a Manchuria. Jiro Hakoishi murió el 19 de agosto de 1945 en Tigers-Head, en la actual provincia china de Jilin. Hakoishi recibió la notificación oficial de la muerte de su marido solo en 1953. La recibió.

Su peluquería en Tokio fue destruida en el ataque aéreo del 10 de marzo de 1945. Después, Hakoishi regresó a Tochigi, donde crió a sus hijos y continuó su labor como peluquera.

Habiendo abierto su propia peluquería en 1953, Hakoishi trabajó durante más de 70 años. En enero de 2024, LongeviQuest la reconoció como la peluquera activa más anciana del mundo. En marzo de 2025, Guinness World Records la reconoció oficialmente como la peluquera más anciana del mundo a los 108 años.

A los 104 años, en 2021, Hakoishi participó en el relevo de la antorcha olímpica en Tokio, corriendo una distancia de aproximadamente 200 metros. Corrió esa distancia.

El secreto simple de la longevidad

Una mujer anciana sostiene su certificado de Guinness World Records.

Cuando le preguntaban el secreto de su longevidad, Hakoishi respondía:

«No guardes rencor y vive con honestidad» — respondió.

También aconsejaba a las personas no tener miedo de los demás, no sentir envidia y evitar las peleas. Además, enfatizaba la importancia de hacer ejercicio diario para mantener fuertes las piernas y la parte baja de la espalda.

El gobernador de Tochigi, Tomikazu Fukuda, rindió homenaje a Hakoishi, destacando que ella brindó coraje y esperanzaa muchas personas a través de su «fuerte estilo de vida».

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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