Superliga de UzbekistánEn la jornada 20, el club capitalino Pakhtakor logró una victoria importante y contundente. Al recibir a Andijan en Taskent, los «Leones» marcaron tres goles sin respuesta, imponiéndose con un claro 3-0. Gracias a este triunfo y a la dura derrota del líder Neftchi, la diferencia se redujo a solo 2 puntos, llevando la intriga por el campeonato a su punto máximo.

Golpes decisivos en la primera parte: Dominio en Taskent

El encuentro estuvo bajo el control total de los locales desde los primeros minutos:

El gol rápido de Zaid Tahseen: En el minuto 21, el legionario iraquí Zaid Tahseen abrió el marcador, adelantando a Pakhtakor (1-0);

El disparo preciso de Sobirkhodjaev: Poco después, en el minuto 29, el experimentado mediocampista Sardor Sobirkhodjaev anotó para ampliar la ventaja a dos goles (2-0);

El punto final de Abdumajidov: Manteniendo la intensidad en la segunda parte, los capitalinos marcaron el tercer gol en el minuto 69: Muhammadrasul Abdumajidov superó al portero de Andijan para establecer el marcador final (3-0).

Plantillas estelares y ataques infructuosos de Andijan

Durante el partido, muchos jugadores clave de ambos equipos estuvieron en el campo:

El potencial ofensivo de Pakhtakor: Legionarios de alto nivel como Bashar Resan, Ayman Hussein y Flamarion fueron muy activos. La portería defendida por Sanjar Kuvvatov se mantuvo imbatida durante todo el encuentro;

Los cambios de Andijan: Aunque el cuerpo técnico visitante intentó cambiar el rumbo dando entrada a Humoyunmirzo Iminov, Polatkhoja Kholdorkhonov y Martin Boakye en la segunda mitad, la defensa ordenada de Pakhtakor fue imposible de romper.

Tabla de posiciones: 2 puntos de diferencia y el 8º puesto para los visitantes

Tras la jornada 20, la situación en la parte alta de la Superliga ha cambiado drásticamente:

Pakhtakor intensifica la persecución: Los capitalinos suman 43 puntos y se mantienen firmes en el 2º lugar. Tras la derrota de Neftchi en Qarshi (2-6), la diferencia entre el primero y el segundo es de solo 2 puntos;

La posición de Andijan: Con 27 puntos, el equipo de Andijan permanece en el 8º lugar de la tabla.

¿Crees que Pakhtakor podrá superar a Neftchi en las próximas jornadas y ganar el título? ¿Qué línea del equipo de Taskent te pareció más sólida hoy? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!