«Intriga en la carrera por el oro»: Pakhtakor derrota a Andijan con una goleada

·2·Deportes
«Intriga en la carrera por el oro»: Pakhtakor derrota a Andijan con una goleada

Superliga de UzbekistánEn la jornada 20, el club capitalino Pakhtakor logró una victoria importante y contundente. Al recibir a Andijan en Taskent, los «Leones» marcaron tres goles sin respuesta, imponiéndose con un claro 3-0. Gracias a este triunfo y a la dura derrota del líder Neftchi, la diferencia se redujo a solo 2 puntos, llevando la intriga por el campeonato a su punto máximo.

Golpes decisivos en la primera parte: Dominio en Taskent

El encuentro estuvo bajo el control total de los locales desde los primeros minutos:

  • El gol rápido de Zaid Tahseen: En el minuto 21, el legionario iraquí Zaid Tahseen abrió el marcador, adelantando a Pakhtakor (1-0);

  • El disparo preciso de Sobirkhodjaev: Poco después, en el minuto 29, el experimentado mediocampista Sardor Sobirkhodjaev anotó para ampliar la ventaja a dos goles (2-0);

  • El punto final de Abdumajidov: Manteniendo la intensidad en la segunda parte, los capitalinos marcaron el tercer gol en el minuto 69: Muhammadrasul Abdumajidov superó al portero de Andijan para establecer el marcador final (3-0).

Plantillas estelares y ataques infructuosos de Andijan

Durante el partido, muchos jugadores clave de ambos equipos estuvieron en el campo:

  • El potencial ofensivo de Pakhtakor: Legionarios de alto nivel como Bashar Resan, Ayman Hussein y Flamarion fueron muy activos. La portería defendida por Sanjar Kuvvatov se mantuvo imbatida durante todo el encuentro;

  • Los cambios de Andijan: Aunque el cuerpo técnico visitante intentó cambiar el rumbo dando entrada a Humoyunmirzo Iminov, Polatkhoja Kholdorkhonov y Martin Boakye en la segunda mitad, la defensa ordenada de Pakhtakor fue imposible de romper.

Tabla de posiciones: 2 puntos de diferencia y el 8º puesto para los visitantes

Tras la jornada 20, la situación en la parte alta de la Superliga ha cambiado drásticamente:

  • Pakhtakor intensifica la persecución: Los capitalinos suman 43 puntos y se mantienen firmes en el 2º lugar. Tras la derrota de Neftchi en Qarshi (2-6), la diferencia entre el primero y el segundo es de solo 2 puntos;

  • La posición de Andijan: Con 27 puntos, el equipo de Andijan permanece en el 8º lugar de la tabla.

¿Crees que Pakhtakor podrá superar a Neftchi en las próximas jornadas y ganar el título? ¿Qué línea del equipo de Taskent te pareció más sólida hoy? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nasaf golea a Neftchi con un marcador abultadoNasaf golea a Neftchi con un marcador abultadoHoy, 21:10«Si Mourinho me llama, iré al Real»: ¡La declaración explosiva de McTominay!«Si Mourinho me llama, iré al Real»: ¡La declaración explosiva de McTominay!Hoy, 21:09El líder fue derrotado: Nasaf golea 6-2 a Neftchi en QarshiEl líder fue derrotado: Nasaf golea 6-2 a Neftchi en QarshiHoy, 21:04El plan de conquista europea de City: Maresca anuncia una lista sorpresa para la ChampionsEl plan de conquista europea de City: Maresca anuncia una lista sorpresa para la ChampionsHoy, 20:19«Su nombre ha desaparecido de las tiendas»: ¿Ha detenido el Atlético la venta de las camisetas de Julián Álvarez?«Su nombre ha desaparecido de las tiendas»: ¿Ha detenido el Atlético la venta de las camisetas de Julián Álvarez?Hoy, 20:15Lionel Messi cumplirá su contrato con el Inter Miami hasta el finalLionel Messi cumplirá su contrato con el Inter Miami hasta el finalHoy, 18:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)