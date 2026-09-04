«Intriga en la carrera por el oro»: Pakhtakor derrota a Andijan con una goleada
Superliga de UzbekistánEn la jornada 20, el club capitalino Pakhtakor logró una victoria importante y contundente. Al recibir a Andijan en Taskent, los «Leones» marcaron tres goles sin respuesta, imponiéndose con un claro 3-0. Gracias a este triunfo y a la dura derrota del líder Neftchi, la diferencia se redujo a solo 2 puntos, llevando la intriga por el campeonato a su punto máximo.
Golpes decisivos en la primera parte: Dominio en Taskent
El encuentro estuvo bajo el control total de los locales desde los primeros minutos:
El gol rápido de Zaid Tahseen: En el minuto 21, el legionario iraquí Zaid Tahseen abrió el marcador, adelantando a Pakhtakor (1-0);
El disparo preciso de Sobirkhodjaev: Poco después, en el minuto 29, el experimentado mediocampista Sardor Sobirkhodjaev anotó para ampliar la ventaja a dos goles (2-0);
El punto final de Abdumajidov: Manteniendo la intensidad en la segunda parte, los capitalinos marcaron el tercer gol en el minuto 69: Muhammadrasul Abdumajidov superó al portero de Andijan para establecer el marcador final (3-0).
Plantillas estelares y ataques infructuosos de Andijan
Durante el partido, muchos jugadores clave de ambos equipos estuvieron en el campo:
El potencial ofensivo de Pakhtakor: Legionarios de alto nivel como Bashar Resan, Ayman Hussein y Flamarion fueron muy activos. La portería defendida por Sanjar Kuvvatov se mantuvo imbatida durante todo el encuentro;
Los cambios de Andijan: Aunque el cuerpo técnico visitante intentó cambiar el rumbo dando entrada a Humoyunmirzo Iminov, Polatkhoja Kholdorkhonov y Martin Boakye en la segunda mitad, la defensa ordenada de Pakhtakor fue imposible de romper.
Tabla de posiciones: 2 puntos de diferencia y el 8º puesto para los visitantes
Tras la jornada 20, la situación en la parte alta de la Superliga ha cambiado drásticamente:
Pakhtakor intensifica la persecución: Los capitalinos suman 43 puntos y se mantienen firmes en el 2º lugar. Tras la derrota de Neftchi en Qarshi (2-6), la diferencia entre el primero y el segundo es de solo 2 puntos;
La posición de Andijan: Con 27 puntos, el equipo de Andijan permanece en el 8º lugar de la tabla.
¿Crees que Pakhtakor podrá superar a Neftchi en las próximas jornadas y ganar el título? ¿Qué línea del equipo de Taskent te pareció más sólida hoy? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!
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