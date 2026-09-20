Por primera vez en la historia de la ciencia, se transportó antimateria en un vehículo

Se ha registrado un hito histórico importante en la ciencia mundial: por primera vez, investigadores del CERN han transportado con éxito antimateria por carretera en un dispositivo móvil especial. Según los resultados publicados en la revista Nature, este complejo experimento se llevó a cabo en marzo de este año en las instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear en Ginebra. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Se informa que los científicos del proyecto BASE extrajeron 92 antiprotones del complejo Antimatter Factory y los colocaron en un dispositivo móvil llamado BASE-STEP. Posteriormente, este equipo único fue cargado en un camión y transportado a lo largo de 8 kilómetros durante unos 30 minutos por el centro de investigación. Es importante destacar que no se perdió ni un solo antiprotón durante el proceso de transporte.

Un nuevo récord en el almacenamiento y manejo de antimateria

Se destaca que el experimento no terminó con este transporte exitoso. Los especialistas lograron mantener y mover las antipartículas dentro del dispositivo durante más de un mes en total. Este es un resultado récord absoluto para sistemas móviles de tipo abierto.

Uno de los principales desafíos técnicos para llevar a cabo un proceso tan delicado fue mantener un entorno de vacío de altísimo nivel. Esto se debe a que, cuando un antiprotón entra en contacto con la materia ordinaria, se aniquila inmediatamente. Durante todo el periodo de almacenamiento en el dispositivo BASE-STEP, la presión se mantuvo por debajo de 2,2×10⁻¹⁸ mbar, un nivel incluso superior a las especificaciones del proyecto.

Para mantener las antipartículas en equilibrio sin tocar las paredes, se utilizó una trampa de Penning que combina campos eléctricos y magnéticos.

Planes futuros e importancia científica

Según los científicos, sacar la antimateria fuera del CERN es necesario para aumentar drásticamente la precisión de las mediciones. Actualmente, la infraestructura de la Antimatter Factory genera fuertes vibraciones magnéticas, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que limitan la precisión de futuros experimentos. Los físicos tienen como objetivo llevar los antiprotones a laboratorios «tranquilos» situados lejos de los potentes aceleradores.

Según los cálculos del equipo BASE, esto podría permitir aumentar la precisión de algunas mediciones al menos 100 veces. Estas investigaciones fundamentales desempeñan un papel crucial en la comprensión del mundo de la materia y la antimateria. Según las teorías actuales, la materia y la antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales durante el Big Bang, pero el universo observado consiste casi exclusivamente en materia.

En la siguiente etapa, los científicos planean un transporte a una distancia mayor, un trayecto de 10 horas desde Ginebra hasta Düsseldorf. En la Universidad Heinrich Heine de Alemania, se está construyendo un laboratorio especial de alta precisión diseñado específicamente para comparar la materia y la antimateria.