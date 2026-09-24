Vast abre una división especial para participar en el programa lunar

La empresa Vast, dedicada al diseño de estaciones orbitales comerciales, ha anunciado la ampliación de sus actividades con la creación de una nueva división lunar llamada Lunar Programs. Según ixbt.com, esta estructura tiene como objetivo orientar la rica experiencia acumulada por la empresa en la creación de estaciones espaciales y satélites hacia la implementación del futuro programa lunar de la NASA. Se espera que esta iniciativa sea un paso importante en la exploración del satélite natural de la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

El CEO de Vast, Max Haot, destacó que la empresa cuenta con todas las condiciones necesarias para cumplir con tareas de escala nacional. «Vast posee grandes capacidades de producción, una rica experiencia práctica y la experiencia técnica necesaria para construir el primer puesto de avanzada lunar», señaló el directivo. Según él, la integración de los trabajos de ingeniería, el proceso de producción y las fases de prueba permite ejecutar estas tareas complejas con alta velocidad y fiabilidad.

Arquitectura de construcción progresiva de la base lunar

La arquitectura lunar desarrollada por la empresa se divide en tres etapas lógicas, cada una orientada a alcanzar objetivos específicos. La primera etapa incluye demostraciones tecnológicas destinadas a garantizar un acceso seguro a la superficie lunar, instalar la infraestructura básica y reducir los riesgos tecnológicos. En la segunda etapa, comienza la construcción de los primeros elementos de la base lunar, equipados con los sistemas necesarios para las actividades de la tripulación.

La tercera y última etapa contempla el despliegue completo de una infraestructura a gran escala que garantice una presencia humana prolongada y estable en la Luna. Según los expertos, este enfoque aumenta la seguridad del proyecto y garantiza que cada paso esté cuidadosamente planificado.

Tecnologías de la estación Haven y nuevos desarrollos

Un aspecto interesante es que muchas de las tecnologías necesarias para los nuevos sistemas lunares se están probando actualmente durante el proceso de creación de los módulos de la estación orbital Haven. Cada nuevo módulo es una versión mejorada del anterior, y en el futuro, los sistemas lunares se actualizarán regularmente bajo este mismo principio. Esto permite reducir costes y acelerar la preparación tecnológica.

La cartera formada por la empresa incluye los siguientes desarrollos clave:

Una estación energética moderna con generación solar y dispositivos de almacenamiento de energía

Una esclusa autónoma protegida contra el polvo lunar y totalmente compatible con los trajes espaciales de los astronautas para actividades extravehiculares

Un complejo habitacional modular cómodo que incluye soporte vital, termorregulación, aviónica y sistemas de comunicación

Como dirección independiente, se ha establecido la creación de una constelación de satélites de comunicación y navegación diseñada para la cobertura continua del polo sur lunar. Este grupo complementará la red Lunar Communications Relay and Navigation Systems diseñada por la NASA, reduciendo significativamente la carga sobre las antenas de la Deep Space Network en la Tierra.