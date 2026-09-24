Croacia se une a los Artemis Accords de la NASA

Croacia es oficialmente Artemis Accords (acuerdos Artemis) y se ha convertido en el 74º país en unirse a esta iniciativa espacial internacional. En una ceremonia oficial celebrada en Zagreb, el ministro de Ciencia, Educación y Juventud del país, Radovan Fuchs, firmó con Estados Unidos un documento que establece los principios para la exploración civil de la Luna, Marte, cometas y asteroides. Así lo informa Ixbt.com .

Según Ixbt.com, este acuerdo fue desarrollado por la NASA y el Departamento de Estado de EE. UU. en 2020, basándose en las normas del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. El documento abarca principios fundamentales como la exploración pacífica del espacio, la transparencia de los datos, la interoperabilidad de los sistemas, la asistencia de emergencia y la protección de la órbita contra desechos.

Cooperación internacional y nuevas oportunidades

En la ceremonia de firma participaron la embajadora de EE. UU. Nathalie Rayes, el representante de la NASA en Europa Gregory Mann y el director de la dirección ministerial Hrvoje Meštrić. Este paso abre importantes puertas para que Croacia participe activamente en proyectos de investigación internacionales, intercambie datos científicos y desarrolle estándares comunes para la exploración del espacio profundo.

En los últimos años, Artemis Accords han visto cómo el número de sus participantes crece rápidamente. En particular, en el marco de la expansión de 2026, países a nivel regional y global se están uniendo a este pacto. Por ejemplo, tras la firma de Serbia en julio (69º) y Turquía en agosto (71º), Albania se convirtió en signataria el 21 de septiembre (73º), dos días antes que Croacia.