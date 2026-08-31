La NASA envía tres nuevos helicópteros Skyfall a Marte

La NASA y la empresa estadounidense AeroVironment han iniciado el desarrollo de tres nuevos helicópteros llamados Skyfall, cuya misión es ser enviados al Planeta rojo. Según ixbt.com, estos dispositivos son una evolución lógica de las tecnologías del legendario aparato Ingenuity, diseñados para buscar depósitos de hielo en la superficie del planeta y llevar la investigación científica a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com.

El contrato para el diseño y la fabricación de las nuevas naves espaciales fue firmado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, aunque el valor financiero del acuerdo aún no ha sido revelado. Los expertos señalan que los helicópteros Skyfall serán ligeramente más grandes que su predecesor y estarán equipados con rotores extendidos para transportar equipos científicos más pesados en la atmósfera extremadamente tenue de Marte.

Capacidades técnicas y nuevos instrumentos científicos

El peso de cada aparato Skyfall será de aproximadamente 2,5 a 2,7 kilogramos; a modo de comparación, Ingenuity pesaba alrededor de 1,8 kg. Como principal arma científica de los nuevos helicópteros se ha elegido un georradar con antena flexible, que permite examinar la estructura del suelo a una profundidad de entre 12 y 60 centímetros. Esto permitirá a los científicos localizar y estudiar con éxito las capas de hielo superficiales.

Asimismo, está previsto que los dispositivos cuenten con cámaras de alta resolución, dosímetros y sensores de temperatura. Un panel solar ampliado servirá para suministrar energía de forma continua a la nueva y potente electrónica y al equipo científico. A diferencia de Ingenuity, cada Skyfall dispondrá de un sistema de comunicación directa con las naves espaciales en órbita marciana, lo que garantizará su funcionamiento autónomo.

Entrega autónoma y misiones futuras

Mientras que el primer helicóptero marciano llegó fijado bajo el rover Perseverance, los aparatos Skyfall serán enviados de forma independiente, sin un rover pesado. Por ello, la NASA deberá desarrollar un proceso específico para la entrega, despliegue y pruebas iniciales de estos dispositivos. Los tres helicópteros explorarán conjuntamente diferentes regiones de Marte, utilizándose para recopilar datos sobre el complejo relieve y la estructura de la superficie de forma más rápida.

Esta misión está prevista para finales de 2028, utilizando un cohete con sistema de propulsión nuclear-eléctrica. Se espera que el proyecto demuestre en la práctica las capacidades de reconocimiento científico de una flota de pequeños aparatos voladores autónomos y se convierta en el siguiente paso importante de las tecnologías probadas por Ingenuity.