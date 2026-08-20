Firefly envía un mini calentador para resistir las gélidas noches lunares de -170 grados

Firefly Aerospace planea enviar a la Luna una mini fuente de calor radioisotópica para ayudar a sus futuros módulos de aterrizaje a sobrevivir a las noches lunares extremadamente frías. Según ixbt.com, este sistema experimental, desarrollado por Zeno Power, será lanzado al espacio a bordo de uno de los vehículos Blue Ghost, cuya misión está prevista para 2028. Ixbt.com informa .

El sistema, denominado Survive-the-Night, contará con un elemento calefactor radioisotópico basado en americio-241. Se estima que su potencia térmica de apenas 5 vatios será suficiente para mantener a una temperatura adecuada la electrónica del módulo experimental, los sistemas de comunicación y el suministro eléctrico. Estas tecnologías son de vital importancia debido a las condiciones extremadamente duras de la superficie lunar.

El entorno extremo de la Luna y la misión de prueba

Se sabe que una noche lunar dura aproximadamente 14 días terrestres, durante los cuales la temperatura puede descender hasta -170 grados Celsius en algunas zonas. Sin fuentes adicionales de calor, la electrónica sensible y las baterías del vehículo no podrían soportar un enfriamiento tan prolongado. Por ello, el objetivo principal de este experimento es muy sencillo: cinco días después de la puesta de sol lunar, el módulo deberá comunicarse con la Tierra y transmitir una señal que confirme que sigue funcionando.

Según Tyler Bernstein, director de Zeno Power, el dispositivo es extremadamente compacto, con unas dimensiones comparables a las de un dólar de plata. Sin embargo, todavía no se han divulgado la masa ni las dimensiones exactas del conjunto experimental. Esta prueba está estrechamente vinculada al programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA, que fomenta activamente el desarrollo de tecnologías capaces de funcionar no solo durante el día, sino también durante la noche, por parte de los fabricantes comerciales de módulos lunares.

Las futuras bases y otros participantes

Estas innovaciones son especialmente relevantes para los planes de construir infraestructuras lunares permanentes y futuras bases. Esta misión será el primer vuelo espacial de los equipos de Zeno Power y uno de los primeros intentos de utilizar una fuente radioisotópica comercial de esta categoría. Además de probar la tecnología, la empresa pretende desarrollar en la práctica los procesos de certificación, transporte, integración y lanzamiento de equipos nucleares en un cohete comercial.

Zeno Power ya se está preparando para producir en serie dispositivos similares. En el futuro podrían necesitarse cientos de calentadores compactos de este tipo. Al mismo tiempo, la empresa desarrolla sistemas más potentes capaces de convertir en electricidad el calor generado por la desintegración de isótopos mediante generadores Stirling. También cabe destacar que Intuitive Machines planea realizar un experimento similar en 2028, mientras que la NASA ha anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por demostrar con éxito esta tecnología.