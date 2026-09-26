Los televisores Sharp comienzan a fallar masivamente en China

Se han producido fallos masivos en los televisores de la marca Sharp en toda China, lo que ha provocado la indignación de miles de usuarios. Los consumidores del país se enfrentan a bloqueos repentinos de los dispositivos, la aparición de una pantalla azul (BSOD) y la imposibilidad total de cargar el sistema. Este fallo técnico demuestra claramente la dependencia de los electrodomésticos modernos de las actualizaciones de software y las consecuencias que pueden acarrear los errores. Según Ixbt.com informa al respecto.

Según datos de ixbt.com, los compradores observan el mismo tipo de situaciones inusuales en sus dispositivos. Algunos usuarios se han quejado de que ni siquiera apagar y encender el televisor soluciona la situación. Otros señalan que el dispositivo se congela en el último segundo del anuncio de inicio del sistema y, a partir de ahí, deja de responder por completo. Esta situación causa graves inconvenientes en el uso diario y hace perder tiempo a millones de consumidores.

Respuesta oficial de Sharp

Tras el incidente, muchos compradores contactaron con la tienda online oficial y el servicio de atención al cliente de la empresa. Los representantes de Sharp explicaron que este fallo masivo no está relacionado con daños físicos en los dispositivos. El problema surgió debido a errores durante el proceso de actualización y modernización del sistema interno de la empresa, afectando a numerosos usuarios en todo el país.

Los representantes de la empresa informaron que el equipo técnico está trabajando intensamente para solucionar el problema y que los televisores volverán a su modo de funcionamiento habitual en breve. Sin embargo, los clientes también expresaron serias quejas sobre la calidad del servicio de atención al cliente. En particular, los usuarios de las redes sociales se mostraron muy descontentos porque el servicio de asistencia está constantemente ocupado y los operadores cuelgan el teléfono en lugar de escuchar el problema.

Recomendaciones y soluciones temporales para los usuarios

El servicio técnico de Sharp recomendó encarecidamente a los consumidores no desmontar los dispositivos por cuenta propia ni intentar restaurar los ajustes de fábrica. A pesar de ello, usuarios experimentados han encontrado métodos de recuperación temporal para algunos modelos y los han compartido en internet. Entre ellos:

En los televisores con control por voz, se recomienda intentar decir verbalmente el comando «abrir ajustes».

En algunos modelos, existe la posibilidad de acceder a los ajustes rápidos a través del menú de selección de fuente de entrada para intentar restaurar el sistema.

Los expertos señalan que las actualizaciones de software remotas lanzadas por los fabricantes no siempre se realizan sin problemas. El caso de Sharp sirve como recordatorio de la cautela con la que las grandes marcas tecnológicas deben gestionar sus servidores y procesos de actualización. Por ahora, los usuarios no tienen más remedio que esperar el parche final y las correcciones oficiales de la empresa.