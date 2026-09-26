Samsung reduce el contenido de las cajas de sus smartphones Galaxy económicos y elimina el cable

El fabricante surcoreano Samsung ha decidido reducir aún más el contenido de la caja de sus smartphones asequibles. Según ixbt.com, los compradores de los modelos Galaxy A07s y Galaxy A08 no encontrarán en la caja ni el cargador ni el cable USB-C. Así lo informa Ixbt.com señala .

Este cambio fue detectado por primera vez por el conocido bloguero Izzi Boye durante el proceso de unboxing del modelo Galaxy A08. La caja de los nuevos dispositivos solo contiene el teléfono, una guía rápida y la herramienta para la tarjeta SIM. Esta medida indica que podría generar gastos adicionales para los compradores de dispositivos de gama económica.

Cabe recordar que Samsung comenzó a retirar los cargadores de la caja a partir de la generación Galaxy S21. Sin embargo, hasta ahora, el cable USB-C seguía siendo una parte esencial del paquete. El hecho de que la empresa empiece a prescindir de este último accesorio de carga está generando un gran debate en el mercado tecnológico.

Nuevos estándares en el segmento económico

Lo drástico de esta decisión es evidente al comparar. Por ejemplo, el modelo Galaxy A07 estándar aún incluye un cable USB-C en su caja. Por ello, los modelos Galaxy A07s y el más reciente Galaxy A08 se convierten en los primeros dispositivos económicos que obligan al usuario a comprar el cargador y el cable por separado.

El modelo Galaxy A07s, que salió a la venta en algunos mercados el 7 de septiembre de este año, es en realidad una versión actualizada de la generación anterior, equipada de fábrica con el sistema operativo Android 16 y el procesador MediaTek Helio G99+. El Galaxy A08, un smartphone 4G de 2026, presenta especificaciones técnicas aún más avanzadas.

En concreto, el modelo Galaxy A08 tiene un precio aproximado de 115 dólares para la versión base de 4/64 GB y de 135 dólares para la de 6/128 GB. Este dispositivo cuenta con un chip MediaTek Helio G99+, memoria LPDDR5X, una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución HD+ y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 25 W. Además, su cuerpo cuenta con certificación IP64 de resistencia al polvo y al agua.

Considerando el precio inicial de unos 115 dólares, la ausencia del cable en el paquete es especialmente notable. Ahora, los compradores que no dispongan de accesorios compatibles deberán adquirirlos por separado.