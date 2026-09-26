Xiaomi presenta el gadget Pocket Guitar para smartphones

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Xiaomi presenta el gadget Pocket Guitar para smartphones

Según Ixbt.com, Xiaomi ha presentado un accesorio móvil único e inusual Pocket Guitar llamado hiper-accesorio de bolsillo. Este dispositivo está diseñado principalmente para los nuevos flagships Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max, permitiendo a los usuarios poner a prueba sus habilidades musicales con el smartphone. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

La carcasa del accesorio se fija firmemente al panel trasero del smartphone mediante un imán especial. Cuando está plegado, cubre la pantalla secundaria del dispositivo, y al abrirse, se divide en dos partes funcionales. La primera parte contiene los botones de acordes marcados del I al VII, mientras que la segunda simula con éxito las cuerdas de una guitarra gracias a su superficie en relieve.

Modos de funcionamiento y capacidades

El Pocket Guitar se conecta de forma inalámbrica al smartphone vía Bluetooth y funciona con la aplicación de karaoke china Changba. El gadget ofrece dos modos principales:

  • Modo Chord: el usuario selecciona los acordes necesarios con una mano mediante los botones y simula el rasgueo en las cuerdas con la otra.
  • Modo Rhythm: en este modo no se requiere seleccionar acordes, solo basta con seguir el ritmo, ya que la aplicación móvil realiza el resto de las acciones.
Durante el uso, la pantalla trasera del Xiaomi 18 Pro se utiliza para mostrar los elementos de control y la información necesaria. Este enfoque evita que la pantalla sea obstruida por las manos.

Compatibilidad y especificaciones técnicas

Aunque el dispositivo fue creado específicamente para los flagships de Xiaomi, sus capacidades también pueden aprovecharse en otros modelos de Xiaomi y en dispositivos iPhone con iOS 14 o versiones posteriores. Para ello, basta con tener instalada la aplicación Changba.

Técnicamente, la nueva guitarra de bolsillo está equipada con una batería de 630 mAh. El fabricante afirma que esta reserva de energía permite hasta 30 días de uso con una sola carga completa. Para la recarga, se incluye un puerto USB-C moderno.

Actualmente, el Xiaomi Pocket Guitar ya ha salido a la venta en el mercado chino. El precio del gadget en el mercado interno es de 599 yuanes, aproximadamente 90 dólares estadounidenses.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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