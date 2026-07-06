The Lancet: La seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm están plenamente probadas

Una revisión científica a gran escala publicada en The Lancet, una de las revistas médicas más influyentes del mundo, ha confirmado una vez más la seguridad y la alta eficacia de las vacunas basadas en la tecnología de ARNm (ARN mensajero). Este estudio, realizado por un equipo de científicos de Canadá, el Reino Unido, EE. UU. y Hong Kong, analizó los datos recopilados sobre miles de millones de dosis desde la pandemia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los autores del estudio explicaron en detalle el mecanismo de funcionamiento de la tecnología de ARNm. Estas vacunas dan a las células «instrucciones» para producir una pequeña parte de la proteína viral, lo que prepara al sistema inmunológico para la amenaza. Es importante destacar que, una vez que la molécula de ARNm cumple su función, se descompone rápidamente en el organismo sin dejar rastro.

Preocupaciones infundadas sobre cambios genéticos

El estudio refuta categóricamente uno de los temores más extendidos en la sociedad: la idea de que las vacunas de ARNm pueden afectar el ADN humano. Los científicos enfatizan que el principio de funcionamiento de la tecnología no implica entrar en el núcleo celular ni interactuar con el genoma. Esto significa que las vacunas son seguras a nivel genético.

El grupo dirigido por Anna Blakney, bioingeniera de la Universidad de Columbia Británica, enumeró las ventajas de la plataforma de ARNm:

La brevedad en los plazos de desarrollo de las vacunas;

La posibilidad de ampliar la producción rápidamente;

La formación de una respuesta inmunológica fuerte y duradera.

Efectos secundarios y oportunidades futuras

La revisión de The Lancet también expone abiertamente los efectos secundarios. Se señala que en casos raros se han observado reacciones alérgicas y miocarditis (inflamación del músculo cardíaco). Sin embargo, estos casos ocurrieron principalmente en hombres jóvenes y, en la mayoría de las situaciones, fueron reversibles y se resolvieron bajo supervisión médica simple. Según las conclusiones de los científicos, los beneficios de la vacuna —reducción del riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte— superan con creces los pocos riesgos potenciales.

Hoy en día, la tecnología de ARNm no se limita solo al COVID-19. Los investigadores están trabajando activamente en el uso de esta plataforma en el campo de la oncología. En particular, se espera que la creación de vacunas personalizadas que combatan las mutaciones individuales de las células cancerosas sea un nuevo hito en la medicina.

Teniendo en cuenta que en Uzbekistán también se utilizaron ampliamente las vacunas de ARNm (como Pfizer/BioNTech) durante la pandemia, los resultados de este estudio internacional son de gran importancia para el sistema de salud local y la población. Información tan transparente y basada en evidencia científica sirve para fortalecer la confianza en las tecnologías médicas modernas.