Milagro de la neurotecnología: un hombre paralizado vuelve a mover sus brazos tras seis años

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Milagro de la neurotecnología: un hombre paralizado vuelve a mover sus brazos tras seis años

Un gran avance ha ocurrido en la intersección de la medicina y la alta tecnología: gracias a una interfaz neuronal de nueva generación, una persona totalmente paralizada ha recuperado no solo la capacidad de moverse, sino también la de sentir. Este logro abre una nueva puerta de esperanza para millones de pacientes que perdieron la movilidad debido a lesiones de la médula espinal. Así lo informa Ixbt.com informa .

Keith Thomas, residente del estado de Nueva York, quedó paralizado del cuello hacia abajo tras un accidente en 2020. Según el estudio publicado en la revista Nature Medicine, los científicos lograron restaurar las conexiones interrumpidas del sistema nervioso implantando microchips especiales en su cerebro. Esta tecnología permite transmitir las señales cerebrales directamente a los músculos.

Un puente digital entre el cerebro y los músculos

El principio de funcionamiento del sistema es extremadamente complejo: los electrodos implantados detectan la intención del paciente de realizar un movimiento y, evitando la médula espinal dañada, envían la orden a los sensores en las muñecas. Al mismo tiempo, los sensores en las puntas de los dedos devuelven la sensación táctil al cerebro, lo que permite al paciente sentir el objeto que está sosteniendo.

Tras 35 semanas de entrenamiento intensivo, la fuerza en la mano derecha de Thomas aumentó un 86 % y en la izquierda un 62 %. Alcanzó un nivel que le permite realizar por sí mismo acciones cotidianas como beber de un vaso, comer e incluso limpiarse la cara. Lo más importante es que aprendió a manipular con cuidado objetos delicados y frágiles.

Recuperación biológica inesperada

El aspecto más sorprendente del estudio es que la tecnología no solo actúa como un asistente mecánico, sino que comenzó a remodelar el sistema nervioso del paciente. Los científicos señalan que, gracias al método de estimulación simultánea del cerebro y la médula espinal, la sensibilidad en la muñeca derecha de Thomas se recuperó parcialmente por sí sola.

Esto significa que, incluso con el dispositivo de interfaz neuronal apagado, el paciente sigue sintiendo su cuerpo. Tal resultado es un fenómeno poco común en la medicina moderna y demuestra que las fibras nerviosas pueden regenerarse tras una parálisis prolongada.

Aunque esta tecnología se encuentra actualmente en fase de ensayos clínicos, los expertos planean implementarla a gran escala en el futuro. Si este método sigue demostrando su eficacia, podría ser posible restaurar no solo el movimiento de los brazos, sino también el de las piernas. Este sería un paso revolucionario que cambiaría radicalmente la vida de las personas confinadas a una silla de ruedas.

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Abror Shuhratov
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