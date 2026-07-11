Honor presenta el smartwatch Watch 6 Plus Motorcycle Edition para motociclistas

El gigante tecnológico chino Honor ha presentado una versión especial de su nuevo producto, el Watch 6 Plus. Este dispositivo, llamado Motorcycle Edition, fue creado en colaboración con el famoso piloto de motos Zhang Xue y su marca ZX Moto. El nuevo gadget destaca no solo por su diseño único, sino también por sus funciones exclusivas diseñadas para los entusiastas de las motocicletas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la principal peculiaridad de este reloj reside en su software y apariencia. Al encender el dispositivo, aparece una animación especial con el logotipo de ZX Moto en la pantalla, y las notificaciones vienen acompañadas de sonidos que recuerdan al rugido de un motor de moto. Además, se ha añadido un sistema de alerta de exceso de velocidad y un modo de motocicleta dedicado para los motociclistas.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

Técnicamente, la Motorcycle Edition conserva todas las ventajas del modelo estándar Honor Watch 6 Plus. El dispositivo está equipado con una pantalla AMOLED de 1,46 pulgadas con un brillo máximo que alcanza los 3000 nits. Esta característica permite leer la información en pantalla sin dificultades en días soleados, especialmente al conducir una moto. El grosor de la caja es de 10,8 mm y el peso es de solo 41 gramos.

Uno de los puntos fuertes del smartwatch es su autonomía. La batería de 1000 mAh puede durar hasta 35 días en modo de ahorro de energía y hasta 17 días con uso activo. Si el GPS está activado permanentemente, el dispositivo funciona durante 42 horas ininterrumpidas. Este es un indicador crucial para viajeros de larga distancia y deportistas.

Seguimiento de deporte y salud

El Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition admite más de 120 modos deportivos, entre ellos 15 programas profesionales. Por ejemplo, hay un modo especial para los aficionados al bádminton que analiza la fuerza y velocidad de los golpes, manteniendo estadísticas de juego. El módulo GPS, que admite seis sistemas satelitales, garantiza una ubicación precisa.

Las funciones de seguimiento de salud también están completas:

Medición continua de la frecuencia cardíaca (ChSS);

Control del nivel de oxígeno en sangre (SpO2);

Análisis de cargas aeróbicas y anaeróbicas;

Pagos sin contacto mediante el módulo NFC.

El dispositivo cumple con los estándares IP69 y 5 ATM de protección contra agua y polvo, lo que significa que se puede nadar con él o usarlo en condiciones extremas. Actualmente, se aceptan pedidos anticipados en China. El precio de la versión especial es de aproximadamente 235 dólares, un poco más caro que el modelo estándar. Se espera que las ventas comiencen el 22 de julio de este año.