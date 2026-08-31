La comunicación por satélite de Huawei salva una vida durante un deslizamiento de tierra en Nepal

El 26 de agosto de este año, una situación de emergencia fue provocada por un fuerte deslizamiento de tierra cerca del puerto de Girong, en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Una de las personas atrapadas en la zona del desastre se salvó gracias a la comunicación por satélite de su smartphone Huawei Mate X5. Según informa ixbt.com, esta tecnología logró mantener la conexión en condiciones extremas donde las redes tradicionales no funcionaban. Esto es lo que informa Ixbt.com .

En la mañana del incidente, todo tipo de comunicación móvil e internet habituales se cortaron en la zona del desastre. Sin embargo, la función de transmisión de datos vía satélite disponible en el smartphone de la víctima permaneció activa. Precisamente gracias a esta función, pudo contactar con el mundo exterior, transmitir sus coordenadas y solicitar un helicóptero de rescate.

Operación de rescate e importancia tecnológica

Los rescatistas, que actuaron con rapidez, llegaron a las coordenadas indicadas y evacuaron a la víctima a una zona segura. Más tarde, la propia víctima detalló este suceso en un mensaje de agradecimiento enviado a Yu Chengdong, jefe de la división de consumo de Huawei. Destacó que fue en condiciones de desastre natural extremadamente peligrosas donde comprendió plenamente la importancia de las tecnologías móviles modernas.

Cabe señalar que Huawei comenzó a introducir la tecnología de comunicación por satélite en smartphones de consumo en 2022. En aquel entonces, los dispositivos de la serie Mate 50 tenían la capacidad de soportar la red satelital BeiDou. Desde entonces, el gigante tecnológico chino ha desarrollado constantemente esta dirección, ampliando significativamente sus capacidades.

Nuevas capacidades de la comunicación por satélite

Aunque inicialmente los usuarios solo podían enviar mensajes de texto cortos y sus coordenadas, en las siguientes generaciones de dispositivos la funcionalidad se enriqueció. La empresa introdujo gradualmente la comunicación bidireccional directa y la posibilidad de realizar llamadas de voz directamente vía satélite. Este caso en Nepal demostró en la práctica que tales innovaciones en la industria móvil no son solo una característica de marketing, sino una herramienta vital para salvar vidas.