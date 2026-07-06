La era de la inteligencia artificial: despidos masivos en empresas tecnológicas globales en 2026

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La era de la inteligencia artificial: despidos masivos en empresas tecnológicas globales en 2026

El mercado tecnológico mundial atraviesa un periodo de transformación profunda en 2026. A pesar de obtener ingresos récord, los gigantes de la IT siguen reduciendo masivamente sus plantillas. La causa principal de este proceso es la rápida implementación de tecnologías de inteligencia artificial (AI). Según datos de Layoffs.fyi, más de 120 000 empleados del sector han perdido su empleo este año. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Microsoft anunció el lunes el recorte del 2,1 % de su fuerza laboral global, aproximadamente 4 800 puestos. Aunque la dirección de la empresa afirma que estos puestos no son reemplazados directamente por la AI, reconoció que la inteligencia artificial está cambiando las formas de trabajar y automatizando muchas tareas cotidianas. Esta tendencia se está extendiendo por toda la industria como una «epidemia».

La situación en las grandes empresas y el factor AI

Según un informe publicado a finales de junio, Oracle despidió a 21 000 empleados en los últimos 12 meses. En su informe financiero anual, la empresa declaró abiertamente que la integración de tecnologías de inteligencia artificial en los procesos operativos podría provocar más recortes de personal en el futuro. Este es un mensaje importante para los mercados emergentes, que indica qué habilidades serán más demandadas en el mercado laboral del futuro.

Google (Alphabet) no es una excepción. La empresa está optimizando su personal en su división Cloud, incluso cuando sus ingresos han aumentado un 63 %. A diferencia de otras empresas, Google eligió el camino de los recortes graduales en lugar de anunciar una cifra única. Se estima que hasta 3 000 ingenieros fueron despedidos en 2026.

  • Meta: recortó 8 000 empleados, pero transfirió a 7 000 personas a nuevas áreas de AI.
  • Cisco: A pesar de que los ingresos superaron las expectativas, eliminó 4 000 puestos para dirigir recursos hacia la AI y la ciberseguridad.
  • GitLab: se despidió del 14 % de su personal con el objetivo de invertir en infraestructura de AI.
  • Intuit: despidió a 3 000 personas para reducir la complejidad y centrarse en productos de AI.

Crecimiento económico y paradoja del desempleo

Según el análisis de la consultora Challenger, Gray & Christmas, mayo fue el mes con más despidos en los últimos años, siendo la AI la causa más citada. Aunque Cloudflare registró el ingreso trimestral más alto de su historia (639,8 millones de dólares), decidió despedir al 20 % de sus empleados.

Los expertos consideran que las empresas tecnológicas están compactando sus estructuras tras la expansión excesiva durante la pandemia. Este proceso no solo busca ahorrar costes, sino movilizar los recursos de la empresa hacia la carrera de la inteligencia artificial, el motor principal del futuro. Esto exige a los especialistas del mercado laboral global mayores habilidades para trabajar con nuevas tecnologías.

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Abror Shuhratov
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