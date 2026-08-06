El monopolio de los cohetes de SpaceX para Starlink deja al mercado en una situación difícil

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El monopolio de los cohetes de SpaceX para Starlink deja al mercado en una situación difícil

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, está desplegando sus cohetes Falcon 9 para ampliar su constelación global de satélites Starlink, limitando drásticamente las oportunidades para los clientes externos. Según ixbt.com, esta situación se ha convertido en un grave desafío para muchas empresas emergentes y otros operadores de la industria espacial, obligándoles a esperar años para sus próximos lanzamientos. Así lo informa Ixbt.com lo cual.

Según datos estadísticos, si en 2020 el 54 % de los lanzamientos de Falcon 9 correspondían a misiones de Starlink, para 2026 esta cifra aumentó hasta aproximadamente el 79 %. Como resultado, varias grandes empresas de satélites han sido advertidas de que los espacios libres para poner sus dispositivos en el espacio no se abrirán hasta 2028-2029.

Prioridades financieras y modelo de negocio

La aparición de esta situación se debe al modelo de negocio único de SpaceX. Al ser simultáneamente un importante operador de lanzamientos comerciales y el propietario de la mayor constelación de satélites del mundo, resulta mucho más rentable para la empresa poner sus propios aparatos en el espacio. En particular, en 2025 el proyecto Starlink generó unos 11.400 millones de dólares en ingresos, proporcionando el 60 % de los ingresos totales de SpaceX, mientras que el negocio tradicional de lanzamiento de cohetes ingresó alrededor de 4.100 millones de dólares.

En sus documentos, la compañía ha indicado abiertamente que puede priorizar sus propias cargas útiles sobre los contratos gubernamentales de EE. UU. y los clientes comerciales. A medida que la red Starlink se expande, esta motivación se fortalece aún más. En el mercado, ya operan más de 500 empresas estadounidenses dedicadas al desarrollo de satélites, y el volumen total de inversión en ellas se estima en 50.000 millones de dólares desde el año 2000.

Medidas alternativas en la industria y perspectivas de futuro

Para la mayoría de las empresas jóvenes, el Falcon 9 sigue siendo actualmente el medio más óptimo y asequible para poner sus dispositivos en órbita. Sin embargo, el aumento de los precios también complica la situación: si en 2013 el coste de un solo lanzamiento de cohete se estimaba en unos 54 millones de dólares, hoy este precio ha alcanzado los 74 millones de dólares. El problema afecta no solo a las start-ups, sino también al proyecto de internet por satélite de Amazon, ya que los vuelos de los cohetes Vulcan de United Launch Alliance fueron suspendidos temporalmente.

Ante la escasez creada, los participantes de la industria se ven obligados a buscar nuevas alternativas. Por ejemplo, Rocket Lab anunció la adquisición del operador de satélites Iridium por 8.000 millones de dólares para fortalecer el control sobre su infraestructura. Se espera que estas restricciones solo se suavicen con la introducción del cohete pesado Starship en operación regular y un aumento significativo en la capacidad general de lanzamiento de SpaceX.

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Abror Shuhratov
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