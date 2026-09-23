Los recortes en el centro Goddard de la NASA afectan a los proyectos de telescopios espaciales

Según Scientific American, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA ha perdido una parte significativa de su personal e infraestructura en los últimos años. Entre marzo de 2020 y enero de 2025, el número de empleados y contratistas se redujo de aproximadamente 10 000 a 6 000, es decir, un 40 %. Aunque la agencia ha recuperado a parte de ellos, estos cambios ponen en riesgo la capacidad de la institución para diseñar y construir grandes telescopios espaciales en el futuro, informa Ixbt.com informa .

Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), durante 2025 la NASA perdió cerca del 22 % de su personal civil, afectando a 25 de los 36 proyectos principales de la agencia. El centro Goddard es vital para las ciencias espaciales; allí se diseñaron y crearon los famosos telescopios James Webb y Nancy Grace Roman. Sin embargo, en noviembre de 2025, se cerró el laboratorio que fabricaba componentes para Roman y otros aparatos, y el equipo de ingeniería se redujo de 30 a solo 7 personas.

Cambios en la infraestructura y cuestiones de seguridad

Durante los periodos de cierre gubernamental, se clausuraron el laboratorio de detectores ópticos, la cámara anecoica para pruebas de dispositivos y los talleres mecánicos. Posteriormente, el laboratorio de detectores reabrió. Representantes de la NASA aseguran que estos cambios no han privado a Goddard de su capacidad para crear naves espaciales complejas. La agencia justifica el cierre de ciertas instalaciones por su obsolescencia o por cambios en los modelos de trabajo. Por ejemplo, la producción de sistemas de propulsión es ahora más eficiente mediante contratos con empresas privadas.

Aunque las auditorías independientes no encontraron irregularidades durante los recortes, señalaron un aumento en la incertidumbre entre el personal. Según la asociación de ex empleados, la división responsable de la seguridad y las misiones perdió a casi la mitad de sus expertos. Por su parte, la NASA insiste en que la seguridad de las pruebas no se ha visto comprometida.

Misiones futuras y evaluación de la NASEM

Actualmente, el centro Goddard no cuenta con un gran observatorio espacial insignia en fase de construcción activa. No obstante, participa en la preparación del telescopio Habitable Worlds Observatory, destinado a buscar exoplanetas habitables, y trabaja en la misión Dragonfly para Titán y en el aparato DAVINCI para estudiar Venus. En agosto, la directora del centro, Jamie Dunn, informó que la institución está comenzando a recuperarse tras un «periodo preocupante».

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) han creado una comisión especial para evaluar la competencia de los expertos y la adecuación de la infraestructura. Se espera que el informe final de la NASEM determine si Goddard conserva los expertos y equipos necesarios para las complejas misiones espaciales de la próxima generación.