El flagship Honor Magic 9 Pro llegará con dos cámaras de 200 MP

Un dispositivo listo para llevar el segmento de smartphones insignia en el mercado tecnológico chino a un nuevo nivel está en preparación. El famoso y fiable insider Digital Chat Station ha revelado las principales características técnicas del futuro smartphone de gama alta, informa ixbt.com. Este dispositivo contará con un conjunto de cámaras avanzadas que ampliará significativamente las capacidades de fotografía móvil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Óptica avanzada y capacidades únicas

Según la información difundida, el nuevo flagship chino integrará dos sensores de 200 megapíxeles en su bloque principal. En particular, el módulo principal estará equipado con un sensor de 200 megapíxeles en formato óptico de 1/1,28 pulgadas, un objetivo con apertura F/1,57 y un sistema de estabilización óptica que permite compensar inclinaciones de hasta 3 grados. Estará acompañado por una cámara gran angular de 50 megapíxeles.

Es especialmente destacable que el teleobjetivo periscópico también tendrá una resolución de 200 megapíxeles. El formato de 1/1,4 pulgadas, considerado grande para este tipo de cámaras, y la óptica con apertura F/2,6 garantizarán un zoom de alta calidad. Además, se espera que la cámara frontal utilice un sensor «cuadrado» con relación 1:1, similar al que se espera en los modelos iPhone 17 Pro.

Libertad de encuadre

La principal ventaja de la cámara frontal en formato cuadrado no reside en la forma de las fotos finales, sino en la posibilidad de reencuadrar libremente la imagen posteriormente. Independientemente de la orientación del smartphone, la cámara captura suficientes datos para formar imágenes tanto verticales como horizontales. Esto hace que el proceso de toma de fotos sea más cómodo para los creadores de contenido y usuarios comunes.

Aunque Digital Chat Station no mencionó explícitamente el nombre del modelo en su declaración, señales indirectas indican que se trata del futuro flagship de Honor. Según el análisis de Gizmochina, se trata del Honor Magic 9 Pro. La razón principal citada es que el insider destacó que el nuevo dispositivo heredaría las ventajas del teléfono Robot.

Colaboración con la industria cinematográfica y nuevo procesador

También se espera que en este modelo se utilicen tecnologías de la empresa ARRI. Anteriormente, las partes habían establecido una asociación estratégica para introducir tecnologías de cinematografía profesional en dispositivos móviles. Esto sienta las bases para que los flagships de Honor lideren el mercado en términos de calidad de video y foto.

También se esperan novedades significativas en cuanto a rendimiento. Se prevé que el Honor Magic 9 Pro esté equipado con un chip Qualcomm Snapdragon aún no presentado oficialmente, concretamente el procesador bajo el índice SM8975. Es muy probable que sea la próxima generación de la serie Snapdragon 8 Elite. El lanzamiento de la nueva gama de smartphones está previsto para octubre en China.