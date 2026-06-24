OpenAI presenta su primer processeur Jalapeno: un competidor serio para NVIDIA

El creador de ChatGPT, OpenAI, que ha revolucionado el mundo de la inteligencia artificial, ha presentado su primer procesador propietario en colaboración con Broadcom. Este chip inteligente, llamado Jalapeno, ha sido diseñado específicamente para el procesamiento de datos y la ejecución eficiente de grandes modelos de lenguaje (LLM), y se espera que sea una alternativa seria a los productos líderes de NVIDIA. Así lo informa Ixbt.com.

El proyecto Jalapeno fue presentado oficialmente con la participación del CEO de OpenAI, Sam Altman, el presidente Greg Brockman y la dirección de Broadcom. Este chip no es simplemente un acelerador más, sino la primera etapa de una plataforma de computación multigeneracional. Diseñado desde cero en colaboración con Broadcom y Celestica, este dispositivo ha sido creado basándose en una comprensión profunda de los mecanismos internos de funcionamiento de los modelos de AI.

Ventaja tecnológica y eficiencia

Actualmente, se están probando muestras de ingeniería de los chips Jalapeno en condiciones de laboratorio. Según los resultados iniciales, el nuevo procesador ejecuta con éxito incluso modelos complejos como GPT-5.3-Codex-Spark, que aún no han sido presentados al público. Lo más importante es que se afirma que la eficiencia energética del chip (rendimiento por vatio) es significativamente superior a la de las tecnologías modernas actuales.

Según Richard Xoning, director del programa de hardware de OpenAI, la arquitectura de Jalapeno está optimizada para reducir el movimiento de datos y equilibrar los recursos de computación, memoria y red. Esto permite acercar el rendimiento real del chip al nivel más alto teóricamente posible.

Planes futuros y producción

Los chips de red de la serie Tomahawk de Broadcom y sus tecnologías avanzadas ayudarán a producir la plataforma Jalapeno a gran escala. Esta colaboración es un paso estratégico para que OpenAI reduzca su dependencia de proveedores externos como NVIDIA y aumente la velocidad de ejecución de sus propios modelos.

El nuevo chip ha sido diseñado para ser flexible y compatible con todo tipo de grandes modelos de lenguaje. OpenAI promete presentar un informe técnico detallado sobre el rendimiento del procesador en los próximos meses. Si las pruebas iniciales son satisfactorias, Jalapeno podría cambiar completamente el equilibrio de poder en el mercado global de infraestructura de AI.

Para los entusiastas de la tecnología y los desarrolladores en Uzbekistán, esta noticia es relevante ya que contribuirá a que los servicios de ChatGPT funcionen de manera más rápida y económica en el futuro. El desarrollo de chips propietarios intensifica la competencia en el campo de la AI y abre nuevas puertas de oportunidad para los usuarios finales.