Apple y Broadcom firman un importante contrato para la fabricación de chips inalámbricos en EE. UU.

El gigante tecnológico Apple ha firmado un nuevo acuerdo de asociación multimillonario con la empresa Broadcom. Según este contrato, más de 15 mil millones de chips inalámbricos especializados para los productos de Apple serán diseñados y fabricados directamente en territorio de los Estados Unidos. Este paso es parte de la estrategia de la compañía para diversificar su cadena de suministro y apoyar la producción local. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

El valor total del acuerdo supera los 30 mil millones de dólares y está previsto para varios años. Esta alianza con Broadcom servirá para mejorar los componentes de radiofrecuencia 5G y otros módulos de conectividad inalámbrica en los dispositivos de Apple. Según información de ixbt.com, Apple invertirá 1,5 mil millones de dólares directamente en este proyecto para ampliar la planta de Broadcom en Fort Collins, Colorado.

Inversiones masivas en la economía de EE. UU.

Esta colaboración es parte del compromiso integral de Apple de invertir 600 mil millones de dólares en la economía estadounidense durante los próximos cuatro años. Cabe señalar que estos compromisos colosales se formaron bajo presión política. En particular, tras ser amenazada con altos aranceles durante la administración Trump por no trasladar la producción de iPhone a EE. UU., la empresa se centró en fortalecer los lazos con los fabricantes locales.

Aunque el ensamblaje de los smartphones iPhone sigue realizándose en el extranjero (principalmente en China e India), Apple intenta mantener un equilibrio político y económico devolviendo la producción de componentes clave a EE. UU. La colaboración con Broadcom garantiza no solo la superioridad tecnológica, sino también la creación de nuevos empleos dentro del país.

Nuevos empleos y perspectivas tecnológicas

Según el comunicado de Apple, este proyecto con Broadcom creará cientos de nuevos empleos en EE. UU. Aunque esta cifra pueda parecer pequeña para un proyecto de 30 mil millones de dólares, es una oportunidad importante para los especialistas en ingeniería de alta tecnología. La planta de Fort Collins se convertirá ahora en un centro clave para el suministro de chips vitales para el ecosistema de Apple.

Para los consumidores, esta noticia significa que la calidad de conexión de los futuros modelos de iPhone y iPad mejorará aún más. Se espera que los chips 5G y Wi-Fi desarrollados por Broadcom cumplan con los estándares más altos en eficiencia energética y velocidad de transmisión de datos. Además, contratos tan grandes aseguran el suministro continuo de productos Apple en medio de la crisis mundial de chips.

En conclusión, esta alianza entre Apple y Broadcom tiene como objetivo aumentar la independencia tecnológica de EE. UU. Al fortalecer los lazos con su proveedor de hardware más importante, Apple busca mantener su ventaja competitiva.