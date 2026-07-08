Apple y Broadcom firman un importante contrato para la fabricación de chips inalámbricos en EE. UU.

·22·Tecnología
Apple y Broadcom firman un importante contrato para la fabricación de chips inalámbricos en EE. UU.

El gigante tecnológico Apple ha firmado un nuevo acuerdo de asociación multimillonario con la empresa Broadcom. Según este contrato, más de 15 mil millones de chips inalámbricos especializados para los productos de Apple serán diseñados y fabricados directamente en territorio de los Estados Unidos. Este paso es parte de la estrategia de la compañía para diversificar su cadena de suministro y apoyar la producción local. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

El valor total del acuerdo supera los 30 mil millones de dólares y está previsto para varios años. Esta alianza con Broadcom servirá para mejorar los componentes de radiofrecuencia 5G y otros módulos de conectividad inalámbrica en los dispositivos de Apple. Según información de ixbt.com, Apple invertirá 1,5 mil millones de dólares directamente en este proyecto para ampliar la planta de Broadcom en Fort Collins, Colorado.

Inversiones masivas en la economía de EE. UU.

Esta colaboración es parte del compromiso integral de Apple de invertir 600 mil millones de dólares en la economía estadounidense durante los próximos cuatro años. Cabe señalar que estos compromisos colosales se formaron bajo presión política. En particular, tras ser amenazada con altos aranceles durante la administración Trump por no trasladar la producción de iPhone a EE. UU., la empresa se centró en fortalecer los lazos con los fabricantes locales.

Aunque el ensamblaje de los smartphones iPhone sigue realizándose en el extranjero (principalmente en China e India), Apple intenta mantener un equilibrio político y económico devolviendo la producción de componentes clave a EE. UU. La colaboración con Broadcom garantiza no solo la superioridad tecnológica, sino también la creación de nuevos empleos dentro del país.

Nuevos empleos y perspectivas tecnológicas

Según el comunicado de Apple, este proyecto con Broadcom creará cientos de nuevos empleos en EE. UU. Aunque esta cifra pueda parecer pequeña para un proyecto de 30 mil millones de dólares, es una oportunidad importante para los especialistas en ingeniería de alta tecnología. La planta de Fort Collins se convertirá ahora en un centro clave para el suministro de chips vitales para el ecosistema de Apple.

Para los consumidores, esta noticia significa que la calidad de conexión de los futuros modelos de iPhone y iPad mejorará aún más. Se espera que los chips 5G y Wi-Fi desarrollados por Broadcom cumplan con los estándares más altos en eficiencia energética y velocidad de transmisión de datos. Además, contratos tan grandes aseguran el suministro continuo de productos Apple en medio de la crisis mundial de chips.

En conclusión, esta alianza entre Apple y Broadcom tiene como objetivo aumentar la independencia tecnológica de EE. UU. Al fortalecer los lazos con su proveedor de hardware más importante, Apple busca mantener su ventaja competitiva.

AppleBroadcomiPhoneTecnologíaEstados Unidos
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Vermilion Cliffs Ventures destina 25 millones de dólares a startups de AI y seguridadVermilion Cliffs Ventures destina 25 millones de dólares a startups de AI y seguridadHoy, 20:28Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, recauda 10 mil millones de dólaresBlue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, recauda 10 mil millones de dólaresHoy, 19:29Venus Aerospace recauda 90 millones de dólares para motores hipersónicosVenus Aerospace recauda 90 millones de dólares para motores hipersónicosHoy, 19:24La aplicación WeWard, respaldada por Venus Williams, obliga a los usuarios a caminarLa aplicación WeWard, respaldada por Venus Williams, obliga a los usuarios a caminarHoy, 18:21El exdirectivo de OpenAI Kevin Weil se une a la carrera espacial: Stoke Space en una nueva etapaEl exdirectivo de OpenAI Kevin Weil se une a la carrera espacial: Stoke Space en una nueva etapaHoy, 17:22La startup francesa ZML desafía la hegemonía de NVIDIA en el mercado de chips de IALa startup francesa ZML desafía la hegemonía de NVIDIA en el mercado de chips de IAHoy, 13:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance