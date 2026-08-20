Android 17 limitará las aplicaciones que consumen demasiada memoria

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Android 17 limitará las aplicaciones que consumen demasiada memoria

Google está introduciendo cambios importantes en las futuras versiones del sistema operativo Android para ahorrar recursos del sistema. Según ixbt.com, el nuevo mecanismo está diseñado para limitar la actividad de las aplicaciones que consumen demasiada memoria RAM, algo esencial para mantener un rendimiento estable en los smartphones. Al respecto, Ixbt.com informa .

Probado inicialmente en los smartphones Pixel, este enfoque se extenderá el próximo año a dispositivos de distintos fabricantes con entre 4 GB y 16 GB de RAM, o incluso más. La nueva función facilitará el uso simultáneo de varias aplicaciones en segundo plano.

Un nuevo mecanismo de gestión de recursos

Si una aplicación solicita más recursos que el límite de memoria establecido, Android trasladará sus datos a una zona comprimida especial llamada zRAM. Este proceso evita que la aplicación se bloquee y le permite seguir funcionando.

No obstante, la carga adicional del procesador puede ralentizar ligeramente el tiempo de respuesta de la aplicación. Si el programa también supera el límite permitido y continúa consumiendo demasiada memoria, el sistema operativo podrá cerrarlo de forma forzosa.

Impacto en la inteligencia artificial y los juegos

Estos cambios se notarán especialmente cuando varias aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo, durante el funcionamiento de juegos exigentes y al realizar tareas relacionadas con la inteligencia artificial. El sistema controlará con mayor rigor las funciones que requieren muchos recursos para evitar que afecten a la velocidad del smartphone.

Los especialistas de Google recomiendan a los desarrolladores adaptar sus aplicaciones a los nuevos requisitos. Para ello, la empresa ofrece herramientas especiales que ayudan a detectar a tiempo el consumo excesivo de memoria en el código de las aplicaciones.

Si los desarrolladores optimizan suficientemente sus productos, los usuarios comunes no notarán cambios en la interfaz. De lo contrario, las aplicaciones no optimizadas y exigentes con los recursos podrían funcionar más lentamente y cerrarse inesperadamente con mayor frecuencia.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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