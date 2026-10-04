Honor presenta la tableta asequible y potente Pad X7b

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Honor presenta la tableta asequible y potente Pad X7b

La marca Honor ha ampliado su línea de dispositivos asequibles con la nueva tableta Honor Pad X7b. Según ixbt.com, este gadget con un cuerpo de metal moderno y una batería grande se ofrece a los clientes por solo 135 dólares, y se espera que se convierta en una opción competitiva en su clase. Sobre esto, Ixbt.com informa.

El dispositivo está equipado con una pantalla de 9,7 pulgadas de alta calidad con una resolución de 2052×1152 píxeles. La frecuencia de actualización de la pantalla de 90 Hz garantiza una mayor fluidez de la interfaz.

Capacidades de pantalla y rendimiento

Según el fabricante, el brillo de la pantalla está fijado en 500 nits y cubre el 100 % del espacio de color sRGB. Ocupando casi el 81 % del panel frontal, la pantalla ofrece condiciones cómodas para el consumo de contenido multimedia.

La tableta está impulsada por un procesador Qualcomm Snapdragon 685. El dispositivo cuenta con 4 GB de RAM, con la posibilidad de ampliarla otros 4 GB mediante memoria flash. La capacidad de almacenamiento interno es de 128 GB.

Memoria e indicadores de autonomía

Para comodidad de los usuarios, el dispositivo tiene una ranura dedicada para tarjetas microSD, que permite aumentar la memoria hasta 2 TB. Esto permite almacenar muchos archivos y aplicaciones sin problemas.

Una de las principales ventajas del gadget es su batería de 8000 mAh. Según Honor, esta batería permite hasta 16 horas de reproducción de video continua o 21 horas de lectura de libros electrónicos. En modo de espera, el dispositivo puede durar hasta 82 días.

El grosor del cuerpo es de 8,48 mm y su peso es de 447 gramos. Actualmente, la nueva tableta aparece en el sitio web global del fabricante y se lanzó inicialmente en el mercado de Arabia Saudita.

La versión básica de este modelo tiene un precio aproximado de 135 dólares (499 riales). También se informó que el precio de la versión equipada con 128 GB de memoria flash y un módulo LTE es de 185 dólares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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