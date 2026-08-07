La tableta Honor MagicPad 4 supera a sus rivales de Apple y Samsung

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La tableta Honor MagicPad 4 supera a sus rivales de Apple y Samsung

La competencia se intensifica en el mercado de las tabletas insignia modernas. El nuevo dispositivo de Honor, el Honor MagicPad 4, fue sometido recientemente a pruebas independientes y comparado con los productos de Apple y Samsung, considerados sus principales rivales. Al respecto, Ixbt.com informa de ello.

Las pruebas, realizadas por el grupo de expertos independientes de ixbt.com con la participación del reconocido director Anton Maslov, ofrecieron resultados imparciales, al margen de la influencia del fabricante. Los especialistas sometieron las pantallas y las capacidades de audio de los dispositivos a exhaustivas pruebas de laboratorio.

Capacidades de la pantalla y resultados de laboratorio

Según ixbt.com, el Honor MagicPad 4 ocupó el primer puesto del trío en calidad de pantalla. El dispositivo obtuvo una media de 4,50 puntos, por delante de sus rivales Samsung Galaxy Tab S11 (4,12 puntos) y Apple iPad Air 11″ (4,08 puntos).

La tableta destacó por su elevado brillo: 674 cd/m² en modo SDR y 768 cd/m² a plena luz del día. A modo de comparación, sus dos principales rivales alcanzan aproximadamente 480 cd/m². Además, la pantalla no parpadea con ningún nivel de brillo y admite una frecuencia de 120 Hz, o de 165 Hz en juegos.

Sin embargo, los especialistas también señalaron algunos inconvenientes. En concreto, las propiedades antirreflejos del MagicPad 4 resultaron ligeramente inferiores a las del iPad Air. En el modo estándar, los colores están demasiado saturados, aunque al cambiar al perfil «Natural», la cobertura vuelve al estándar sRGB.

Calidad de audio y valoración del director

Las valoraciones fueron algo más moderadas en cuanto a las capacidades de audio. En volumen, Honor y Galaxy Tab S11 registraron los mismos 72 dBA, mientras que el iPad Air ofreció un sonido 5 dB más bajo. El sistema Honor Spatial Audio, compuesto por ocho altavoces, cuenta con certificación IMAX Enhanced y produce un sonido natural.

El director de las películas «Vampiri sredney polosyi» y «Posledniy bogatir. Kolobok», Anton Maslov, vio su propia película en esta tableta y destacó que los colores se reproducen con una precisión comparable a la de las salas profesionales. Según sus palabras, la pantalla mantiene su brillo incluso en exteriores.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 12,3 pulgadas (3000x1920 píxeles), un grosor de 4,8 mm y un peso de 450 gramos. Con el teclado y el lápiz óptico incluidos, el peso total es de aproximadamente 852 gramos.

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Abror Shuhratov
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