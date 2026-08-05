La atmósfera de Plutón comienza a contraerse: se registra una disminución de la presión

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La atmósfera de Plutón comienza a contraerse: se registra una disminución de la presión

La atmósfera de Plutón ha pasado de una fase de expansión a una fase de contracción, informa ixbt.com. Basándose en observaciones de los últimos años, los planetólogos han detectado una disminución significativa de la presión en la envoltura gaseosa del planeta enano, lo que ha despertado un gran interés en la comunidad científica. Ixbt.com informa .

Un equipo de investigadores dirigido por la planetóloga Amanda Sikafuz analizó 10 ocultaciones de estrellas por Plutón registradas entre 2017 y 2023. Los resultados muestran que la presión en la envoltura gaseosa comenzó a disminuir a partir de 2022.

Indicadores de la disminución de la presión atmosférica

Según los cálculos de los especialistas, la disminución de la presión en la alta atmósfera por sí sola fue de aproximadamente un 7 %. Si se tienen en cuenta la niebla y el polvo de las capas inferiores, esta cifra puede alcanzar el 16 %.

Cabe señalar que la presión atmosférica se mantuvo estable entre 2015, año en que la sonda espacial New Horizons pasó junto a Plutón, y 2021. La atmósfera de Plutón está compuesta casi por completo de nitrógeno, con mezclas de metano y monóxido de carbono. Se mantiene gracias a la sublimación de los hielos de la superficie.

Métodos de observación y previsiones futuras

Debido a la órbita alargada del planeta enano y a la extrema inclinación de su eje, la cantidad de radiación solar varía durante su año local de 248 años. Como actualmente no hay ninguna nave espacial cerca de Plutón, todos los datos se obtienen mediante telescopios terrestres que observan ocultaciones de estrellas.

Los investigadores señalan que la tendencia a la disminución detectada debe confirmarse mediante observaciones adicionales. Sin embargo, los datos obtenidos ofrecen actualmente una oportunidad única para seguir en tiempo real los cambios estacionales de la atmósfera del planeta enano.

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Abror Shuhratov
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