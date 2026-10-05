Un nuevo dispositivo de análisis de la calidad del aire ha sido puesto en marcha en la Estación Espacial Internacional

Se ha puesto en marcha un equipo moderno en la Estación Espacial Internacional capaz de monitorear automáticamente la composición química del aire y detectar docenas de aditivos diferentes. Esta nueva tecnología, esencial para la investigación espacial y las operaciones de las estaciones orbitales, representa un paso importante para garantizar la seguridad de los astronautas y monitorear continuamente el estado de la atmósfera. Así lo informa Ixbt.com informa .

Nueva tecnología de control del aire en el espacio

Según Ixbt.com, este dispositivo de alta tecnología fue entregado a la estación por la nave de carga « Progress MS-35 ». Está diseñado para monitorear continuamente la atmósfera de la estación como parte del experimento científico llamado « Gazoanalizator FS ». Además de los gases principales, el sistema registra constantemente todos los componentes extraños presentes en el aire.

El principio de funcionamiento del nuevo analizador de gases se basa en el método de espectroscopia de Fourier. El dispositivo hace pasar radiación infrarroja a través de una muestra de aire y analiza su espectro de absorción específico. Este proceso permite determinar rápidamente los gases presentes en el aire y su concentración exacta.

El software es capaz de reconocer automáticamente 35 tipos de microaditivos. Además, el interferograma transmitido a la Tierra permite a los expertos identificar componentes adicionales en la atmósfera de la estación. Esto abre el camino para un estudio más profundo del entorno atmosférico de la estación orbital.

Cargas entregadas por la nave y planes futuros

Cabe recordar que la nave espacial « Progress MS-35 » fue lanzada con éxito desde el cosmódromo de Baikonur y se acopló a la Estación Espacial Internacional tres días después. Además de las cargas tradicionales —combustible, agua, alimentos y oxígeno—, la nave transportaba equipos necesarios para diversas investigaciones científicas.

En particular, este vuelo permitió llevar a la estación equipos científicos y consumibles para experimentos como « Teledroid », « Gazoanalizator-FS », « Biopolimer », « Virtual », « Vampir », « Uragan » y « Separatsiya ». Esto demuestra que, a pesar de que la estación se acerca al final de su vida operativa, los trabajos de investigación científica continúan intensamente.

Para información, según las previsiones de la NASA, se espera que SpaceX finalice el desarrollo del vehículo USDV (United States Deorbit Vehicle), diseñado para desorbitar la Estación Espacial Internacional, en el segundo semestre de 2028. No obstante, la estación sigue siendo equipada con las tecnologías más modernas, incluso durante la fase final de su operación.