Los futuros MacBook Pro con pantalla OLED serán notablemente más ligeros

La nueva generación de MacBook Pro que Apple está preparando no solo contará con pantallas OLED, sino que también tendrá un peso significativamente menor en comparación con los modelos actuales. Así lo informó Bloomberg citando sus fuentes. En un momento en que la portabilidad y la ligereza de los dispositivos móviles se están convirtiendo en ventajas competitivas clave en el mercado tecnológico, este cambio es una noticia importante para los usuarios. Según Ixbt.com informa al respecto.

Un cambio radical en la estructura interna

Según la información, los ingenieros de Apple han rediseñado la estructura interna de los portátiles. La empresa ha logrado reducir el tamaño de muchos componentes y cambiar su ubicación. Fue precisamente esta solución de ingeniería la que permitió reducir significativamente el peso del chasis. Aunque el peso exacto de la reducción aún se desconoce, las fuentes enfatizan que la diferencia será muy notable.

Los modelos de MacBook Pro actualmente a la venta estaban ligeramente por detrás de la competencia en términos de peso. En particular, la versión de 14 pulgadas de la generación actual pesa entre 1,55 y 1,62 kg, mientras que la versión grande de 16 pulgadas pesa entre 2,14 y 2,15 kg. Se espera que los nuevos modelos OLED se conviertan en uno de los portátiles profesionales más ligeros y prácticos del mercado.

Especificaciones técnicas esperadas

Según Bloomberg, la nueva generación de portátiles no solo traerá nuevas pantallas y un chasis más ligero, sino también una serie de otros cambios de diseño y funcionales. Se espera que los dispositivos incluyan paneles táctiles y que la muesca Dynamic Island aparezca en la parte superior de la pantalla. Además, el grosor total de los portátiles se reducirá considerablemente.

El lanzamiento de estos dispositivos avanzados está programado tradicionalmente para el otoño de este año. Los expertos y entusiastas de la tecnología pueden esperar ver los portátiles de Apple en octubre o noviembre. Se prevé que el cambio a la tecnología OLED y la mejora en la construcción del chasis sean un paso importante tanto para Apple como para el mercado de portátiles en general.