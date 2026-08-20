Samsung presenta el primer panel OLED del mundo con una frecuencia de 300 Gs

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Samsung presenta el primer panel OLED del mundo con una frecuencia de 300 Gs

El gigante tecnológico surcoreano Samsung presentó sus últimos desarrollos al público durante la feria IMID 2026, celebrada en Busan. Entre las novedades destacó un exclusivo panel OLED de 16 pulgadas para ordenadores portátiles, con una frecuencia de imagen de 300 Gs. Según ixbt.com, se trata de la primera solución sin equivalente en el mercado. Ixbt.com informa de ello.

Se espera que esta avanzada tecnología de pantalla marque un importante punto de inflexión en el mercado de dispositivos que requieren un alto rendimiento y una calidad de imagen excepcional. Aunque los detalles técnicos del nuevo panel siguen siendo limitados por ahora, los especialistas lo consideran un paso importante en la evolución de las tecnologías móviles modernas.

Características y capacidades técnicas

Según los datos revelados durante la presentación, la pantalla OLED de nueva generación tiene una diagonal de 16 pulgadas y admite un formato panorámico con relación de aspecto 16:9. También se confirmó que ofrece una alta resolución de 2,5K.

Por ahora, el fabricante no ha proporcionado cifras concretas sobre el brillo de la pantalla. Sin embargo, teniendo en cuenta que este panel se ha creado sobre una base tecnológica completamente nueva, se prevé que no presente problemas de brillo ni de reproducción del color.

Nuevas posibilidades para los jugadores

Estas pantallas de alta tecnología están destinadas principalmente a los ordenadores portátiles gaming avanzados de última generación. Una frecuencia de imagen de 300 Gs garantiza imágenes extremadamente fluidas en escenas dinámicas, lo que supone una gran ventaja, especialmente para los aficionados a los deportes electrónicos y a los juegos de acción rápida.

Sin embargo, Samsung aún no ha anunciado oficialmente cuándo saldrán a la venta los primeros productos comerciales equipados con estas pantallas ni qué marcas utilizarán estos paneles.

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Abror Shuhratov
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