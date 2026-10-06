Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 6 de octubre

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Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 6 de octubre

Al 6 de octubre de 2026, se han dado a conocer los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max según las diferentes capacidades de almacenamiento y colores. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

El iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM con 256 GB de almacenamiento se vende a 1589 dólares en colores Silver, Glacier y Black. La versión Burgundy cuesta 1639 dólares. El precio del iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento es de 1899 dólares, y el modelo de 1 TB de almacenamiento cuesta 2899 dólares.

iPhone 18 del Pro Max La versión de 256 GB Black se ofrece a un precio promocional de 1699 dólares. El modelo Silver cuesta 1749 dólares, el Glacier 1779 dólares y el Burgundy 1829 dólares.

El iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento se vende en versión Black a 1999 dólares, Silver a 2179 dólares, Glacier a 2099 dólares y Burgundy a 2149 dólares. El precio de la versión de 1 TB de almacenamiento es de 2699 dólares.

En las variantes SIM+eSIM, el iPhone 18 Pro de 256 GB se ofrece a 1579 dólares en Silver, 1599 dólares en Glacier, y 1649 dólares en Black y Burgundy. La versión de 512 GB cuesta 2049 dólares y el modelo de 1 TB cuesta 2999 dólares.

El iPhone 18 Pro Max con 256 GB de almacenamiento se vende en versión Glacier a 1899 dólares, Black a un precio promocional de 1829 dólares, Silver a 1849 dólares y Burgundy a 1939 dólares.

El Pro Max con 512 GB de almacenamiento cuesta 2139 dólares en versión Black, 2199 dólares en Silver, 2149 dólares en Burgundy y 2199 dólares en Glacier. El precio del modelo de 1 TB de almacenamiento es de 2699 dólares.

Según la información, los precios de los smartphones pueden variar diariamente. Los precios indicados corresponden al 6 de octubre de 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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