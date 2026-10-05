iPhone 18 Pro y Pro Max: precios al 5 de octubre

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iPhone 18 Pro y Pro Max: precios al 5 de octubre

Se han anunciado los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max para diferentes versiones de almacenamiento y colores al 5 de octubre. Los dispositivos se venden en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

El iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM con 256 GB de almacenamiento se ofrece desde 1599 dólares en colores Silver, Glacier y Black. La versión en color Burgundy cuesta 1649 dólares. El precio del iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento es de 1899 dólares, y el modelo con 1 TB de almacenamiento se muestra a 2899 dólares.

iPhone 18 del Pro Max La versión de 256 GB en color Black se vende a un precio promocional de 1769 dólares. Los colores Silver y Glacier se ofrecen a 1799 dólares, y el Burgundy a 1849 dólares.

El iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento está disponible en versión Black a 2039 dólares, Silver a 2179 dólares, Glacier a 2099 dólares y Burgundy a 2179 dólares. El precio del modelo con 1 TB de almacenamiento es de 2749 dólares.

En las versiones SIM+eSIM, el iPhone 18 Pro de 256 GB se vende en color Silver a 1579 dólares, Glacier a 1609 dólares, y en colores Black y Burgundy a 1659 dólares. La versión de 512 GB se muestra a 1949 dólares y el modelo de 1 TB a 2999 dólares.

La versión SIM+eSIM del iPhone 18 Pro Max con 256 GB se ofrece en color Glacier a 1929 dólares, Black a 1889 dólares, Silver a 1849 dólares y Burgundy a 1989 dólares.

El iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento cuesta 2159 dólares en versión Black, 2239 dólares en Silver, 2219 dólares en Burgundy y 2239 dólares en Glacier. El precio de la versión de 1 TB es de 2739 dólares.

Se informa que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente. Los precios indicados corresponden al 5 de octubre de 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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